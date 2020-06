LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 21 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 21 juni

20:07 - Flexwerker? Dan kun je vanaf morgen een vergoeding aanvragen

Foto: Pixnio

Flexwerkers die zijn getroffen door de coronacrisis kunnen vanaf morgen terecht bij het UWV om een vergoeding aan te vragen. Dat meldt de NOS.

18:32 - De kortste nacht: uitgaan, cultuur en kunst in coronatijd

Het is sinds een paar jaar vaste prik in Arnhem: in de langste nacht van het jaar genieten van wat Arnhem te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur en uitgaan. Nu is er voor het eerst een zomerse editie, tijdens de kortste nacht van het jaar: de Kortste (Uit)nacht. Via het internet kan de Kortste (Uit)nacht vanuit huis bekeken worden. De kunstenaars willen zo zichtbaar blijven in deze coronatijd.

 

18:26 - Ruim honderd betogers opgepakt

De politie heeft vandaag meer dan honderd demonstranten op het Malieveld in Den Haag aangehouden. Het gaat om mensen die rond 17.00 uur ondanks oproepen van de politie om weg te gaan, toch nog op het terrein bleven. Zondag zijn ook vijf personen aangehouden bij Den Haag CS wegens het gooien van stenen, meldt de politie. Eerder die middag greep de ME in toen een groep betogers, volgens de politie voetbalsupporters, bij Den Haag CS de confrontatie zocht met de politie. Met het waterkanon en politie te paard werden de demonstranten teruggedreven naar het nabijgelegen Malieveld.

18:22 - 55 mensen op intensive care

Er liggen nog 55 patiënten met Covid-19 op de intensive care, twee minder dan zaterdag. Op meer dan de helft van de intensivecareafdelingen in Nederland zijn geen coronapatiënten meer opgenomen, meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

18:09 - Nimweegs feur ons allemaol

Even niets te doen in coronatijd? Volg een webinar.

14:09 - Geen doden en ziekenhuisopnames in Gelderland

Het RIVM meldt dat in Gelderland de afgelopen 24 uur geen patiënten aan Covid-19 zijn overleden. Ook waren er geen ziekenhuisopnames. Het aantal besmettingen steeg met 13 naar 6530. Landelijk kwam er één dode bij. Er waren drie ziekenhuisopnames.

14:04 - Brabantse 'coronabomen' krijgen tweede leven in Arnhem

Honderden bomen worden herplant op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. De bomen zijn afkomstig van een Brabantse boomkweker. Die krijgt door de coronacrisis zijn bomen niet over de grens verkocht. Daarom krijgen ze een tweede bestemming op het bedrijventerrein.

 

Lees het verhaal hier.

13:36 - Coronamaatregelen versoepeld, maar scootmobielers staan in de kou

Voor Marc van Hulst uit Nijmegen is het simpel: scootmobielen moeten gewoon mee kunnen in de taxibus. Nu is het niet mogelijk om zijn scootmobiel mee te nemen, ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen. Hierdoor kan hij veel uitjes niet meer doen, maar ook niet naar zijn afspraak in het ziekenhuis.

 

09:27 - Speelgoedbank na maanden weer open

De speelgoedbank in Wageningen is weer open. Onder strikte coronavoorwaarden kunnen kinderen die het thuis niet breed hebben er weer gratis speelgoed halen.

Zoë (8) kan weer skateboarden met dank aan de speelgoedbank Het is zaterdagochtend 09.30 uur als de deur open gaat. Er staat al een behoorlijke rij voor de ingang. Zoë (8) en haar broer Kyano (11) zijn de gelukkigen en mogen als eersten naar binnen. Na een grondige desinfectie van de handen kunnen ze naar hartenlust speelgoed uitzoeken. Ze hebben ruime keus: honderden puzzels, poppen en ander vertier liggen te wachten.

www.omroepgelderland.nl