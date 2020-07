Simon Tahamata: genomineerd voor 'Beste Gelderse voetballer aller tijden'

Simon Tahamata werd in 1956 in Vught geboren, maar groeide op in Tiel. Daar speelde hij in de jeugd van Theole. Ook kwam hij uit voor de Molukse vereniging SC CHANS. In 1971 werd hij na een proefwedstrijd aangenomen voor de jeugdopleiding van Ajax.

Een jonge Simon Tahamata. Foto: privécollectie

Op 24 oktober 1976 maakte de linksbuiten zijn debuut in het eerste elftal in de met 7-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht. Met Ajax werd hij drie keer kampioen en won hij een keer de KNVB Beker. In 1979/1980 bereikte hij met Ajax de halve finale in het Europa Cup I-toernooi. Daarin was Nottingham Forest nipt te sterk. Tahamata werd 21e in de verkiezingen voor Europees voetballer van het jaar 1979.

Foto: ANP

"Ik voel me vereerd met de nominatie", aldus Tahamata. Zijn hoogtepunt noemt hij de thuiswedstrijd tegen PSV in 1979: 4-1 winst met twee goals van de vleugelaanvaller. En natuurlijk zijn debuut in het Nederlands elftal in Bern in Zwitserland. Dat was een jubileumwedstrijd ter ere van het 75-jarige bestaan van de FIFA tegen Argentinië. In totaal kwam Tahamata tot 22 interlands en maakte hij twee doelpunten.

Ook in België kampioen

Foto: ANP

In de zomer van 1980 ging de vleugelaanvaller naar België. Bij Standard Luik veroverde hij twee keer de titel en een keer de beker. Na vier seizoenen trok Feyenoord hem aan. In Rotterdamse dienst scoorde hij 29 keer in 87 competitiewedstrijden.

Prof tot zijn 40e

Vervolgens keerde hij terug naar België. Hij kwam drie jaar uit voor Beerschot en ging daarna naar Germinal Ekeren. Met die laatste club bereikte hij de finale van de Beker van België. Tahamata sloot zijn actieve loopbaan af in 1996. Toen was hij 40 jaar. In totaal speelde hij 604 competitieduels, waarin hij 114 keer scoorde.