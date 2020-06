Dwarslaesies door lachgas, neuroloog luidt noodklok

Lachgas is een vrij nieuw fenomeen, er zijn dan ook geen specifieke cijfers van ongevallen en slachtoffers door lachgasgebruik. 'Daarom hebben we eind vorig jaar de werkgroep opgericht. Enerzijds willen we inventariseren hoe groot het probleem is en anderzijds de behandeling verbeteren door meer kennis met elkaar te vergaren', vertelt Bienfait.

'Er is nog veel onbekend over de gevolgen van veelvuldig gebruik van het gas. Zo is nog niet wetenschappelijk vastgesteld dat het gas verslavend is, maar wij als neurologen hebben de indruk van wel. We zien steeds vaker dat jongeren niet meer zonder kunnen.'

'Risico wordt onderschat'

Uit een steekproef van de werkgroep onder neurologen blijkt dat er in de afgelopen twee jaar zeker 64 jongeren een gedeeltelijke dwarsleasie hebben opgelopen na gebruik van het gas. Het gebruik van lachgas zorgt namelijk voor een tekort aan vitamine B12. Dat kan leiden tot schade aan het ruggenmerg en zo een (gedeeltelijke) dwarslaesie veroorzaken.

Ook in onze provincie zorgt lachgas steeds vaker voor problemen. Zo reed in oktober vorig jaar een 24-jarige automobilist uit Nijmegen na gebruik van lachgas meerdere keren in op een persoon. Dat leverde hem een jaar gevangenisstraf op. Enkele maanden eerder filmde een jongeman in Ede zijn eigen dollemansrit terwijl hij onder invloed van het gas was.

'Het risico wordt onderschat, de jeugd denkt dat lachgas onschuldig en ongevaarlijk is. Maar dat is helemaal niet zo', zegt Bienfait over het gas, dat onder jongeren rap aan populariteit wint. 'We zien het aantal patiënten ineens flink stijgen, terwijl we er een paar jaar geleden nog haast niets over hadden gehoord.'

Verbod op lachgas

De neuroloog roept de politiek dan ook op snel met beleid te komen. 'Lachgas is niet verboden, en of alleen een verbod helpt, weet ik niet. Je moet ook kijken naar voorlichting en het bespreekbaar maken van gevaren onder jongeren', vertelt Bienfait. 'Het is tegenwoordig gebruikelijk om over de risico's van alcohol en drugs te spreken op scholen, maar lachgas is nog geen thema. En dat is wat mij betreft wel hard nodig.'

Staatssecretaris Paul Blokhuis werkt aan een verbod op gebruik van lachgas door consumenten. Verdwijnen zal het echter niet, want het gas wordt gebruikt in de geneeskunde en horeca, bijvoorbeeld in slagroompatronen.

Verschillende gemeenten in Gelderland wachten niet op het landelijke verbod. Onder meer Arnhem, Nijmegen en Winterswijk waren Blokhuis al voor met een lokaal verbod.

