'Maak racisme op de Radboud Universiteit bespreekbaar'

Na de moord op George Floyd in de Verenigde Staten ontstonden er wereldwijd massale anti-racismedemonstraties. Ook in Nijmegen. ‘Want hier kennen we net zo goed racisme’, begint Sarah Boulehoual, politicologie-student en lijsttrekker van AKKUraatd. Met bijna 200 leden vertegenwoordigt haar partij de grootste vakbond die opkomt voor de belangen van de Nijmeegse student.

‘Het probleem speelt uiteraard al veel langer, maar dit is de laatste druppel. Daarom hopen we nu ook binnen de Radboud een dialoog te starten.’ Het schoolbestuur zegt dat er inmiddels een goed gesprek is geweest met de vereniging en gaat kijken wat er allemaal veranderd moet worden.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Het racismeprobleem erkennen is volgens Boulehoual de eerste stap. ‘Licht studenten voor, leer van elkaar. Dan kan je samen werken aan een plek waar iedereen zich comfortabel voelt.’

Rolmodellen van kleur

Meer dan de helft van alle Turks-, Marokkaans-, Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse studenten en scholieren ervaart discriminatie in het onderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau in maart publiceerde. Voor sommige studenten is het zelfs een reden om eerder te stoppen met hun opleiding. ‘Ook op onze campus zien we dit soort discriminatie, vaak in de vorm van kwetsende grapjes’, voegt Boulehoual toe. ‘Het is belangrijk dat studenten weten waar ze met hun ervaringen terechtkunnen.’

Maar racistische opmerkingen zijn slechts het tipje van de ijsberg, stelt ze. Het is volgens haar een structureel probleem waar een cultuuromslag voor nodig is. ‘Onder zowel studenten als docenten zien we weinig diversiteit, waardoor er vaak een heel eenzijdig wereldbeeld wordt gepresenteerd. Daarnaast is het voor leerlingen van kleur belangrijk dat ze voldoende rolmodellen hebben die als hoogleraar voor de klas staan.’

Witte universiteit

De Radboud is één van de witste universiteiten van Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Slechts acht procent van alle studenten op de Nijmeegse onderwijsinstelling had in 2016 een niet-westerse achtergrond.

‘Dat heeft ook te maken met de ligging’, denkt Martijn Gerritsen, woordvoerder van de universiteit. Hij sluit niet uit dat racisme ook op de Nijmeegse campus voor kan komen. ‘Dat willen we natuurlijk niet, maar we moeten onze ogen er niet voor sluiten. Als universiteit willen we voor iedereen toegankelijk zijn.’

Vorige week ging rector Han van Krieken met Boulehoual in gesprek. Over een paar weken hebben zij een vervolgafspraak. ‘Het is belangrijk om het gesprek met elkaar te voeren. Ook om onze eigen blinde vlekken onder ogen te kunnen zien’, meent Gerritsen.

Vanaf september wordt er een nieuwe diversiteitsmanager aangenomen, die de hele organisatie onder de loep neemt. ‘De meeste hoogleraren zijn inderdaad wit. Diversiteit helpt om zaken vanuit verschillende invalshoeken te kunnen bekijken.’

Racistische wetenschap

Tot slot hoopt Boulehoual dat de universiteit ook bereid is om haar schoolpanden te 'dekoloniseren'. Zo stelt ze voor dat het Linnaeusgebouw een andere naam krijgt. De faculteit is vernoemd naar een 18e-eeuwse arts die mensen rangschikte op basis van huidskleur. ‘Hij zag Afrikanen als ondergeschikt. Maar huidskleur heeft uiteraard geen invloed op onze menselijkheid, laat staan dat het iemand superieur maakt’, vertelt Radboud-onderzoeker Josias Tembo, die zich bezighoudt met vraagstukken over racisme. ‘Wetenschappers als Linnaeus zagen dat anders.’

De onderzoeker legt uit dat dit soort theorieën in de koloniale tijd werden gebruikt om de onderdrukking van niet-witte mensen goed te praten. ‘Helaas heeft dat de basis gelegd voor moderne systemen van racisme. Als onderwijsinstelling heeft de Radboud een verantwoordelijkheid om studenten voor te lichten over deze onderwerpen. We moeten leren van de geschiedenis, zodat wij vandaag de dag niet dezelfde fouten maken.’