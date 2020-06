Windvlagen, onweer en hagel verwacht op deze extreem hete dag

Deze vrijdag wordt de warmste dag van de week. Overdag kan het 30 tot 32 graden worden in Gelderland. Aan het einde van de dag is er kans op verkoeling: lokaal kan onweer ontstaan.

Volgens weervrouw Diana Woei van Weerplaza wordt het 'echt puffen'. 'Aan het einde van de ochtend is het al 28 graden, dan is het behoorlijk heet. Rond drie uur is het warmste punt van de dag. Dan zou ik gewoon binnen blijven en niks doen.'

Eind van de middag kunnen er stapelwolken ontstaan en is er in het Rivierengebied en in de Achterhoek zeer lokaal kans op een bui. 's Avonds kan dat zelfs overgaan in heftig onweer. 'Voor die bui komen er flinke windvlagen en hagel. Dus na drieën zou ik zeker ieder uur de regenradar checken om te kijken wat eraan komt.'

Na de buien koelt het in de avond snel af. 'Toch krijgen we een benauwde nacht', zegt weervrouw Woei. 'Er ontstaat bewolking, waardoor het niet verder af kan koelen dan tot een graad of 19.'

Hitte klaar na morgen

Zaterdag begint de dag met lokale onweersbuien met hagel en windstoten, maar die trekken in de middag weg. Volgens Woei wordt het evengoed een klamme dag en loopt de temperatuur op tot 26 graden. 'Maar daarna zijn we met deze hitte klaar.'



Er was voor deze dagen een hittegolf voorspeld, maar die titel gaat voorbij. Officieel wordt een warmteperiode zo bestempeld wanneer het drie dagen achter elkaar 30 graden is en dat is niet gelukt: woensdag liep het kwik op tot 30 graden, maar donderdag werd het 'slechts' 29,9 graden in onze provincie.



Luister hier de weersvoorspelling terug.