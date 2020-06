Wat vind jij: moet zwemmen in een rivier verboden worden?

Het is warm. Zo warm dat veel mensen verkoeling zoeken. Dat kan natuurlijk in het zwembad, maar afkoelen in de rivier klinkt ook fijn. Maar is dat wel zo veilig? Hoe denk jij daarover?

Rijkswaterstaat is er stellig over: 'Zwemmen in de rivieren, doe het niet!' Jaarlijks gebeuren er, ondanks die waarschuwing, ongelukken en er zijn zelfs doden te betreuren. De stroming is in een rivier vaak sterker dan dat je verwacht, met alle gevolgen van dien. Toch blijven veel mensen alsnog de verkoeling van de rivier opzoeken.

Wat vind jij? Zou het zwemmen in de rivier verboden moeten worden of vind je dat het best kan, als je de plek goed kent? Laat het ons weten en stem.

Laat horen wat jij ervan vindt op Radio Gelderland. Stuur een voice-bericht via Whatsapp op 06-22054352 of meld je via deze weg aan voor het bel-kwartier om 11.15 uur. Via Facebook reageren kan ook.