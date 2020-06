'Blijf met je poten van andermans spullen af', bronzen beeld wordt beveiligd

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Dit beeld is voor ons van grote emotionele waarde', zegt voorzitter Edwin de Kinkelaar. 'Het beeld moet gewoon blijven staan, dus willen we het beschermen. Daarom ontstond het idee om het in te pakken.' Niet alleen in Loil, maar ook in Aerdt en Baak werden bronzen beelden van hun sokkel gehaald.

In Keijenborg werd de vaandel van het beeld ‘het vendeliertje’ vernield. In Pannerden werd een poging tot diefstal van een bronzen beeld door een beveiligingscamera geregistreerd.

Nauwelijks wat waard

Volgens kunstenaar Edwin van Onna, die de beelden in Loil maakte, zijn ze nauwelijks wat waard. 'Brons is op dit moment 3,20 euro per kilo waard', zegt Van Onna. 'De Jubilans en de Drammer, die beiden van hun sokkel werden gehaald, wegen ongeveer tussen de vijftien en twintig kilo. De opbrengst is vijf á zes tientjes als het wordt omgesmolten', aldus Van Onna. 'Er zijn mensen die dit bedrag in de maand tekort komen en die kunnen het kennelijk gebruiken.'



De politie sluit een verband tussen de gestolen en vernielde beelden niet uit. Na een uitgebreid buurtonderzoek op de verschillende locaties heeft dit echter nog niet tot aanhoudingen geleid. Voor Loil hebben de beelden vooral veel symbolische waarde. 'De beelden zeggen iets over de betrokkenheid en de warmte van mensen in ons dorp, die zich verbinden in aan een vereniging', zegt Van Onna. 'Dat wordt nu abrupt verstoord.'

'Voorlopig zit hij in het donker'

Voorlopig blijft de houten bekisting om het beeld van Amicitia staan. 'Als blijkt dat de vernielingsgolf ophoudt, of de daders worden gepakt, kan de kist waarschijnlijk weer weg', zegt De Kinkelaar. 'Het beeld belde mij van de week al op of het licht weer aan mocht, maar voorlopig moet hij nog even in het donker zitten', grapt De Kinkelaar.