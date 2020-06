'Het lijkt de goede kant op te gaan, maar we mogen niet verslappen'

Loes ten Dolle, van de eenmansfractie van D66, verwoordde donderdagavond laat tijdens de raadsvergadering van Winterswijk waarom de Winterswijkse gemeenteraad de druk blijft opvoeren in de ziekenhuissoap. De motie was van D66, Voor Winterswijk, CDA, Winterswijks Belang en VVD en werd unaniem aangenomen.

Ten Dolle benadrukte de rol van de door de minister aangestelde verkenner en de mogelijk ingezette afscheiding van het SKB en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Na de eventuele defusie gaan beide Achterhoekse ziekenhuizen zelfstandig verder, maar blijven wel samenwerken.

'Niet gerust'

'Maar we zijn er nog niet gerust op', verklaarde Ten Dolle de zoveelste motie over het SKB in de Winterswijkse gemeenteraad. 'We willen met deze motie bereiken dat er verder en out of the box wordt gekeken. Het SKB is in de regio van groot sociaal economisch belang.'

Wethouder Elvira Schepers benadrukte de onafhankelijke houding van het college en nam geen standpunt in, 'maar we omarmen de motie en laten het aan de raad. Als college zochten we al aansluiting bij de zorgpartners en dat blijven we doen. Dat geldt ook voor de Achterhoekse gemeenten. We hebben een nauwe samenwerking.'