Exploitant zwembad Nijkerk mag blijven, maar heeft wel 'reputatieschade'

Alle raadsleden hebben ingestemd met een korting voor de exploitant van het zwembad en sporthallen. Exploitant Optisport dreigt failliet te gaan en wil de bijdrage verlagen. Dat scheelt Nijkerk 127.000 euro per jaar en eenmalig 108.000 euro. Raadsleden denken dat instemmen met deze korting de minst slechte optie is. Ze zijn bang dat dat een nieuwe exploitant duurder is en dat gebruikers niet gebaat zijn bij een wissel.

De gemeente Nijkerk neemt haar verlies. Een klein miljoen tot 2027 - en dat terwijl de gemeente Nijkerk er financieel niet goed voorstaat. 'Wij denken dat dit het beste is voor de inwoners', zegt Ireen Moes van Pro21. 'Als we de belangen van de inwoners meewegen, kunnen we het beste doorgaan met Optisport', betoogt Aart Klompenhouwer van de Lokale Partij. Al baalt iedereen van de situatie.

Matthias Blanckestijn van het CDA is kritisch: 'We staan met onze rug tegen de muur.' Hij vindt het bizar dat een miljoenenbedrijf als Optisport de lasten bij de burger kan leggen. Optisport heeft namelijk voor Nijkerk een aparte BV opgericht. Dat bedrijf zegt failliet te gaan als de exploitatie zo duur is. Het CDA wil weten waarom de gemeente dat risico niet bij het moederconcern van Optisport heeft gelegd. Hij vindt dat het college zich deze fout moet aanrekenen.

Wethouder baalt ook

Wethouder Nadya Aboyaakoub baalt ook van de situatie en legt uit waarom Optisport nu niet in de buidel tast. 'Op het moment van aanbesteden was er geen reden het risico bij een moederbedrijf neer te leggen, daarover zijn we ook door een specialistisch bureau geadviseerd. We hebben wel van dit proces geleerd.'

Zorgen zwemvereniging

Zwemvereniging Flevo heeft aangegeven dat het de huurprijs van het zwembad te hoog vindt. De wethouder vindt dat ze met het zwembad in gesprek moet én dat ze bij de verdeling van de sportsubsidies kan inspreken bij de gemeente.

