Juichen uit den boze bij herstart voetbal: 'Dit is bijna niet te doen'

Door te gaan roepen en zingen kan het coronavirus zich verspreiden. En dat is precies wat het kabinet wil voorkomen. De vraag is echter hoe zo'n maatregel te handhaven is. Supporters verbieden geluid te maken, is haast ondoenlijk. Hans Boesberg, voorzitter van de supportersvereniging van De Graafschap, zegt dat het een lastige taak is voor de club.

Slecht te reguleren

'Maar ik hoop dat we het met elkaar kunnen doen, dat we als supporters mee kunnen denken: hoe kunnen we dit nu reguleren? De kans dat wij winnen is vrij groot', knipoogt Boesberg, 'dus juichen komt veel voor. En dan kom je bij iets wat denk ik heel slecht te reguleren is. Wordt er gescoord, dan ga je automatisch staan, juichen en bewegen. En je hebt supporters die nog méér doen: die rennen naar de boarding. Hoe moet je dat in toom houden? Ik heb daar nog niet zo'n idee bij, hoe we dat moeten doen?'

Wel is Boesberg blij dat er straks weer fans naar binnen mogen. 'Als je even terugkijkt in de tijd: half maart ging alles op slot en stak iedereen thuis een kaarsje op in de hoop dat het goed zou komen. We zijn drie maanden verder en er is al ruimte om naar buiten te gaan, elkaar te ontmoeten. We kunnen zelfs al doorkijken naar 1 september. We zijn al best een eind gekomen. We dachten eerst dat we tot december, januari niets konden zien.'

Bruls sceptisch

Hubert Bruls, naast burgemeester van Nijmegen ook voorzitter van het Veiligheidsberaad, zegt tegen de NOS dat de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de clubs ligt. 'We hebben als burgemeesters nog overleg met de KNVB, hoe we met deze maatregelen om moeten gaan. Maar in eerste instantie zeg ik: dit ligt bij de clubs. Wordt dat nu helemaal niks, dan spelen wij een rol. We sturen geen politieagenten de vakken in, dat gaat echt niet gebeuren.'

Dit is bijna niet te doen, het is zó tegennatuurlijk Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen

Mocht het op grote schaal fout gaan komend seizoen, dan denkt Bruls dat overleggen met het kabinet stap één is. 'Want hier heb ik het kabinet al voor gewaarschuwd: dit is bijna niet te doen. Het is zó tegennatuurlijk. En bedenk ook dat we intussen wel met honderden mensen buiten mogen gaan staan bij een kermis. We mogen ook rondlopen in een vliegtuig en thuis van alles doen. Dit is bijna niet uit te leggen aan mensen. En dan kun je er eigenlijk ook niet goed op handhaven', aldus Bruls bij de NOS.