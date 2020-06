Dar miste gedurende vijf maanden 15.000 ledigingen restafvalcontainers in Wijchen

Vijf maanden

‘We hebben wat problemen gehad met een aantal voertuigen van de Dar,’ zo laat Loermans donderdagavond tijdens de raadsvergadering weten aan de gemeenteraad, ‘waardoor er registratie mis is gelopen van een aantal ledigingen van restafvalcontainers. Dit probleem heeft maar liefst vijf maanden geduurd. Het gaat om zo’n 15.000 ledigingen die gemist zijn, en dat is heel veel. De schade bedraagt zo’n 100.000 tot 110.000 euro. De Dar vergoedt die natuurlijk, want de fout ligt bij hen. Er rijdt nu dan ook geen wagen meer weg bij de Dar zonder dat er gecontroleerd is of de registratie werkt.' De wagens in kwestie hebben volgens Loermans alleen in de gemeente Wijchen gereden.

'Andere aandeelhouders minder vrolijk'

Als aandeelhouder van de Dar, kan het financieel nadeel alsnog ten dele bij de gemeente Wijchen uitkomen. ‘Maar we zijn maar voor een paar procent aandeelhouder’, zegt Loermans. ‘Ik denk dat andere, grotere aandeelhouders iets minder vrolijk hierover zullen zijn.’

Ongewenste verzamelplekken kliko's

Wat ook ter sprake kwam, is het ontstaan van ongewenst verzamelplekken voor kliko's in wijken in de gemeente. 'Daar blijft veel vuil omheen liggen en de kliko's blijven er veel te lang staan', zegt Wim Roosenboom (PvdA). 'Het is moeilijk om na te gaan van wie het vuil is, maar kliko's dienen bij het huisadres aangeboden te worden.' Loermans is op de hoogte van deze klacht. 'Maar we hebben geen juridische gronden om te handhaven, want in onze regelgeving hebben we geen verzamelplekken voor kliko's aangewezen. Als we dat wel zouden doen, dan komt daar weer discussie over. Wat we kunnen doen is in wijken waar deze klachten zijn bewoners aanschrijven om ze te verzoeken om zich als een keurige buurtgenoot te gedragen en niet onnodig lang containers te laten staan.'

Dion van Alem

Politiek verslaggever