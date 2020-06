Middenstand wil op laatste moment uitstel centrumplan Eibergen

Een aantal ondernemers uit Eibergen wil dat de plannen voor de aanpak van De Brink in het centrum van het Achterhoekse dorp worden uitgesteld. In het najaar staat een grootschalige opknapbeurt op de agenda. De ondernemers willen tijd winnen om de plannen aan te passen, maar ook om in het najaar goed bereikbaar te zijn.

'De ondernemers hebben een hele moeilijke tijd achter de rug in verband met de coronacrisis', zegt mevrouw Schepers namens tien ondernemers die aan de Brink in Eibergen zijn gevestigd tijdens de commissievergadering van de gemeente Berkelland. 'Als het centrum in september op de schop gaat is dat een heel erg ongunstig moment.'

Volgens Schepers hebben vele ondernemers tientallen procenten aan omzet misgelopen en hopen ze dat in september deels in te halen. 'Maar als de straten hier open liggen en de parkeerplekken verdwijnen dan wordt dat heel erg moeilijk.'

Boodschappendorp

Behalve het moment van aanpak is een aantal ondernemers het ook niet eens met de plannen. Een groot deel van de parkeerplaatsen verdwijnt. Daarvoor in de plek komt een plein.

'Eibergen is een boodschappendorp, mensen komen hier boodschappen doen en willen dicht bij de winkel parkeren. En juist die parkeerplekken verdwijnen.'

Zienswijze ingediend

Commissieleden willen weten waarom de inspreker juist nu, om vijf voor twaalf, inspreekt. 'Wij hebben geprobeerd om aan tafel te komen, maar dat is niet gelukt. Daarom spreek ik nu in', aldus Schepers. 'Daarnaast is volgens haar de tijd veranderd en is het winkelgedrag anders dan vijf jaar geleden toen begonnen is met het maken van de plannen voor het centrum.'

De plannen voor de herinrichting van het centrum in Eibergen zijn niet inhoudelijk besproken tijdens de raadsvergadering. De ondernemers hebben een zienswijze ingediend.

