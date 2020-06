Begraafkosten verhogen, de vraag is of dat echt nodig is

Politiek Ede zit met de verhoging van de begraafkosten in de maag. Inwoners dreigen honderden euro's meer te moeten betalen voor de laatste rustplaats van hun geliefden. Maar is dat echt nodig? Dat betwijfelen raadsleden.

Er werden donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering alternatieven op tafel gelegd.

Onderhoudskosten omlaag of ozb omhoog?

Bezuinigen op het onderhoud van begraafplaatsen wordt genoemd. GemeenteBelangen, VVD en SGP zien daar wel heil in. Als de kosten omlaag gaan, dan de tarieven ook, is de gedachte. Volgens Pieter Kool (SGP) is er de afgelopen tijd veel gedaan aan het onderhoud van begraafplaatsen. Maar dat hoeft volgens hem niet ieder jaar.

GroenLinks oppert het plan de ozb-belasting te verhogen en daar de kosten voor begraven en het onderhoud van begraafplaatsen deels van te betalen. Maar VVD en CDA laten al duidelijk weten dat niet te zien zitten.

'Kale vlaktes' of niet?

Dan is er ook nog de vraag of graven meteen geruimd moeten worden als een familie besluit de grafrechten stop te zetten. Onder meer D66 is daar tegen. "Kale vlaktes moeten we volgens mij niet willen", zegt Stephan Neijenhuis (D66). Ook als er niet meer voor een graf wordt betaald, kan het nog een tijdje blijven liggen, stelt hij. Al geldt er dan wel onzekerheid, dat het graf op ieder moment alsnog geruimd kan worden.

Voor de SGP is het tariefverschil tussen begraven of het laten bijzetten van een urn nog een discussiepunt. Het bijzetten van urnen wordt - in tegenstelling tot begraven - juist tot honderden euro's goedkoper. De partij vindt dat een ongewenste 'financiële prikkel'.

Terug naar 2019

Verschillende partijen bereiden inmiddels amendementen voor om regels rondom begraven te veranderen of de tariefsverhoging omlaag te krijgen. GemeenteBelangen stelt zelfs voor helemaal terug te gaan naar het lage tarief van 2019. Er wordt komende donderdag over de de graf- en begraafrechten gestemd.

