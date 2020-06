Tielse kerkgangers kunnen coronagebed kwijt aan speciaal hek: 'Als teken van hoop'

De westmuur in Jeruzalem staat in de volksmond bekend als de Klaagmuur, maar voor joden geldt de muur vooral als een plek om gebeden op een briefje in de voegen te stoppen. Dichter bij huis, in Tiel, is nu een soortgelijke plek verrezen in coronatijd: een gebedshek op het terrein van de Magnificatkerk.

Het hek is sinds deze week het toneel van speciale gebeden. In coronatijd leven nogal wat mensen in onzekerheid over hun gezondheid, baan of toekomst - of die van iemand die ze na aan het hart gaat. Jolanda Stoeten, diaken van de Tielse kerk, zegt dat de kerk op deze manier extra aandacht wil besteden aan hen die het nu moeilijk hebben.

Voor ver weg of dichtbij

'Iedereen is welkom om zijn gebeden hier op te hangen. Gebeden voor dichtbij, de mensen hier in Tiel of je familieleden. Of voor ver weg, mensen in oorlogsgebieden of mensen die te kampen hebben met hongersnood. We willen laten zien dat God mensen in nood helpt en een teken van hoop laten zien', aldus Stoeten.

Luister het gesprek met Jolanda Stoeten terug:

Afgelopen zondag riepen christelijke hulporganisaties een nationale dag van gebed uit. De Magnificatkerk wilde er graag aan bijdragen. Omdat fysiek kerkdiensten organiseren nog geen optie is, werd gekozen voor een heus gebedshek.

Bijna weer open

Binnenkort opent de kerk haar deuren weer, nu het kabinet heeft gekozen voor verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Stoeten heeft er lang naar uitgezien. 'We staan te popelen', zegt ze. 'We voelen ons erg met elkaar verbonden, als één grote familie. En als je je familie een tijd niet ziet, dan snak je er wel naar.'

Ze weet dat niet iedereen meteen weer naar de kerk zal komen. 'Het zal nog wel heel beperkt zijn. Je moet de anderhalve meter aanhouden en het zingen zal nog een dingetje zijn. Er is een mogelijkheid van voorzang, we hebben wel wat goede zangers in de gemeente. Het zal in ieder geval fijn zijn elkaar weer te zien. En God de eer te geven, want uiteindelijk gaat het daar om.'

