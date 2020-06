Zes ton aan drugsgeld verstopt in wasmand op zolder; cel voor man uit Dieren

Een 52-jarige man uit Dieren moet 8 maanden de cel in. Hij bewaarde op zijn zolder zo'n 590.000 euro aan drugsgeld voor een corrupte douanier. De rechtbank veroordeelt hem voor witwassen, omdat hij wist dat het geld afkomstig was van een misdrijf.

De douanier zou voor 760.000 euro meerdere containers met cocaïne hebben doorgelaten in de Rotterdamse haven. De man uit Dieren zou dat geld in tassen hebben bewaard in een wasmand op zolder.

De officier van justitie eiste een celstraf van 40 maanden tegen de man uit Dieren omdat hij bleef zwijgen over de herkomst van het geld. De rechtbank kwam uit op een lagere straf omdat de zaak al in 2015 aan het licht kwam en de redelijke termijn van twee jaar was overschreden.

Vrijspraak voor man uit Laag-Soeren

Een 53-jarige man uit Laag-Soeren werd in deze zaak vrijgesproken. Hij zou tegen betaling criminelen in contact hebben gebracht met de douanier. Die criminelen kende hij via een voetbalclub in Dieren.

Ook zou de man ze tips hebben gegeven om ervoor te zorgen dat hun cocaïnetransport niet ontdekt zou worden. Maar volgens de rechtbank is daar te weinig bewijs voor.