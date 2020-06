Vitesse krijgt ook Duitser als assistent-trainer

Met de komst van Fiesser is de staf nu ook rond. Joseph Oosting is de andere assistent en Rein Baart schuift door naar de functie van keeperstrainer bij het eerste elftal, na het vertrek van Raimond van der Gouw naar PSV.

Fiesser speelde tot 2017 betaald voetbal. Hij speelde onder meer bij Arminia Bielefeld, SV Sandhausen en 1. FC Saarbrucken in de 2. en 3. Bundesliga, voordat hij zijn actieve carrière afsloot bij het tweede team van FC Schalke 04. De afgelopen jaren was hij onder andere assistent-trainer en video-analist bij Eintracht Frankfurt.

'Perfecte stap'

Fiesser: 'Dit is voor mij de perfecte stap. Als oud-profvoetballer ben ik mij nu aan het ontwikkelen als trainer. Na eerst behoorlijk wat jaren in de jeugdopleiding te hebben gewerkt, wil ik nu mijn vizier uitbreiden naar het eerste elftal. Omdat ik weet hoe het is om profvoetballer te zijn, hoop ik de spelers op die manier te kunnen raken. Dat probeer ik te combineren met mijn kwaliteiten als trainer.' Fiesser heeft in Arnhem een tweejarig contract getekend.

Clubarts moet vertrekken

Er zijn meer verschuivingen bij Vitesse. Zo is de 23-jarige Dennis van der Meulen aangetrokken als video-analist. Hij komt over van PEC Zwolle. Daarnaast moet clubarts Pieter Sengkerij vertrekken van de club. 'Doordat we de fysieke- en medische kant anders gaan invullen, hebben we helaas afscheid moeten nemen van Pieter. We bedanken hem voor zijn bewezen diensten en wensen hem veel succes in de toekomst', zo meldt technisch directeur Johannes Spors.