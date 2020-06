Ziekenhuis Gelderse Vallei start CoFit polikliniek

Ziekenhuis Gelderse Vallei is gestart met de CoFit polikliniek. Mensen die COVID-19 hebben gehad en waarbij het herstel langzamer en moeizamer gaat dan verwacht kunnen hier terecht. Het doel is dat zij hun dagelijkse activiteiten, werk en ook sport weer net zo goed uit kunnen voeren als voordat zij COVID-19 kregen.

De CoFit polikliniek is bedoeld voor patiënten die COVID-19 hebben gehad en die niet opgenomen zijn geweest op de intensive care (IC). Voor patiënten die op de IC hebben gelegen bestaat al jaren een goed nazorgtraject. Maar de mensen die niet op de IC hebben gelegen, komen niet in aanmerking. Om deze groep te helpen, zijn we gestart met de CoFit polikliniek’, vertelt sportarts prof. dr. Hans Zwerver van Sports Valley / Ziekenhuis Gelderse Vallei. ‘De polikliniek richt zich in de eerste plaats op het herstel van conditie en kracht, via voeding en bewegen. En er is ook aandacht voor slaap, ademhaling en mentale gezondheid.’

Op de polikliniek helpen we patiënten op weg zodat ze weer hun leven op hun eigen, oude niveau kunnen oppakken. Wat dat niveau is, bespreken we samen met de patiënt. We bekijken welke doelen de patiënt heeft en wat haalbaar is’, vervolgt Zwerver. ‘Vervolgens stemmen we het nazorgtraject en -advies daarop af. We geven dus heel persoonlijk advies en hopen de kwaliteit van leven van deze patiënten daarmee te verbeteren.’

Voor de CoFit polikliniek hebben patiënten een verwijzing nodig, van bijvoorbeeld de huisarts of een medisch specialist.