Zaterdag 27 juni kan je zelf aardappels scheppen

Op de parkeerplaatsen aan de Costerweg (naast de Hoogvliet) verschijnt zaterdag 27 juni een aardappelberg. Consumenten kunnen tussen 12.00 en 18.00 uur zelf aardappels komen scheppen. Wethouder Lara de Brito opent om 12.00 uur de aardappelberg: “Het is onwerkelijk dat er zoveel goed eten wordt verspild in ons land en tegelijkertijd mensen zijn die te weinig eten hebben. Ik ben erg blij dat we dit evenement kunnen ondersteunen. Zo vragen we meer aandacht voor voedselverspilling.”

Geïnteresseerde bezoekers dienen zich van tevoren te registreren via de app van Too Good To Go. Zo kunnen consumenten verspreid over de middag hun aardappelen komen ophalen. Vooraf betalen ze via de app € 4,50 voor een boodschappentas/shopper vol aardappelen.

Zaterdag is uitgeroepen tot ‘Nationale Aardappelberg Dag’. Wethouder Lara de Brito: “We vinden het belangrijk om ons in te zetten om minder voedsel te verspillen. Zo wordt er veel energie gebruikt bij het produceren van voedsel. Daarnaast zetten we ons in om sociale ongelijkheid te verkleinen. Er zijn gezinnen die niet genoeg te eten hebben. Daar hoort voedselverspilling niet bij. Het is onacceptabel dat er goede aardappels worden gebruikt als veevoer of worden verbrand in een biomassacentrale. De actie wordt ondersteund door de stichting Samen Tegen Voedselverspilling, de gemeente Wageningen en Regio Foodvalley.

Volle schuren

Met honderdduizenden kilo’s aardappels liggen de schuren van Nederlandse telers en verwerkers vol met grote restpartijen frietaardappels. Ze kunnen die niet kwijt door het wegvallen van de vraag vanuit de horeca, festivals en export. Deze aardappelen belanden nu veelal als biogas of veevoer. Dit is ontzettend zonde. De boer krijgt voor hoogwaardige aardappels hierdoor soms minder dan de kostprijs.