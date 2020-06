Koningin Máxima pleit in Apeldoorn voor begeleiding van coronawerklozen

Technisch bedrijf Hamer in Apeldoorn is één van de bedrijven die meewerkt aan de samenwerking Leve(n)lang Gelders Vakmanschap; een project om personeelsproblemen bij technische bedrijven op te lossen. Bij dit bedrijf liet Máxima zich uitgebreid bijpraten over het project.

Want terwijl sommige technische bedrijven door teruglopende opdrachten mensen moeten ontslaan, hebben andere juist een tekort aan goed geschoold personeel. Het project Gelders Vakmanschap probeert met geld voor scholing en coaches mensen om- of bij te scholen. Zoals Rick Peters die de koningin te woord mocht staan.

'Ja, heel bijzonder en ik denk dat het niet verkeerd is dat wat meer bekend wordt hoe het allemaal gaat in het bedrijfsleven', vertelt Rick Peters als de koningin weer verder loopt. 'Voor veel jongeren is het een grote stap om de techniek in te gaan en dan is het goed om er wat meer bekendheid aan te geven. Ik heb een Mbo-opleiding elektra en nu ga ik verder studeren en daar krijg ik hulp bij van mijn begeleider via het project. Dat is fijn.'

Tekort aan personeel

Met het project Leve(n)lang Gelders Vakmanschap wil Gelderland het tekort aan technisch personeel aanpakken door iedereen die maar in techniek geïnteresseerd is en werk nodig heeft te scholen. Daar is geld en ook hulp voor. 'Want', vertelt projectleider Haske van Aken aan Máxima, 'het is voor veel werknemers nog best lastig om te weten waar ze terecht kunnen en voor kleine bedrijven ook niet zo eenvoudig om te weten welke regelingen er allemaal zijn.'

De koningin schrijft driftig mee. Met de informatie die ze vandaag krijgt, adviseert ze als lid van het Nederlands Comité Ondernemerschap de staatssecretaris. Maar ze stelt ook verschillende kritische vragen. Waarom bepaalde onderdelen gestopt zijn; wat er nodig is vanuit Den Haag en wat de stuurgroep van het project doet om mensen die door de coronacrisis werkloos worden meteen op te pakken en te helpen. Als ze hoort dat er hard wordt gewerkt om werklozen te bereiken, stapt ze met een grote glimlach weer bij haar chauffeur in de auto.