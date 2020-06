Vicentiusvereniging 'bloost weer', sociale koek in Groenlo wordt gedeeld

De Vincentiusvereniging in Groenlo zet zich in voor de minderbedeelden in de lokale samenleving en wil dat blijven doen zonder de 'concurrentie' aan te moeten gaan met sociaal cultureel centrum De Mattelier. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend met als insteek dat beide partijen elkaar de ruimte geven. Zo verhuist de Stadskamer volgend jaar naar het nieuwe Vincentiusgebouw.

De Vincentiusvereniging is in Groenlo in 1853 opgericht en herbergt in haar pand in de Oranjestraat de kringloopwinkel, de schuldhulpverlening en de lokale voedselbank. Het huidige onderkomen is echter aan de krappe kant.

'Niet meer nummer één'

Na de realisatie van De Mattelier in 2017 trok dat nieuwe gebouw steeds meer sociale activiteiten naar zich toe, zoals de Stadskamer, het Repaircafé en de Maaltijdgroep. Dat laatste initiatief, opgezet om eenzaamheid onder alleenstaanden te bestrijden, is gerealiseerd door de Vincentiusvereniging, die daarvoor nog jaarlijks een financiële bijdrage levert van 1200 euro.

De Mattelier heeft de functie van de Vincentiusvereniging deels overgenomen en nu de laatste partij volgend jaar in een voormalige garage aan de Ruurloseweg beter uit de voeten kan, wil de Vincentiusvereniging haar doel zo volwaardig en breed mogelijk blijven nastreven.

Het vertrek van de Maaltijdgroep naar De Mattelier was slikken, erkent voorzitter Gerard Kamp van de Vincentiusvereniging, die blij is dat de sociale koek nu wordt gedeeld in Groenlo: 'We waren niet meer nummer één op sociaal gebied, dat deed zeer. Maar we moeten verder en daarom zijn we blij met dit constructief overleg. De afspraken waren nodig en ze zijn logisch.'

'Weer blozen'

De Mattelier had voor het gevoel bij de gemeente Oost Gelre misschien een streepje voor, want de financiële investering in zo'n nieuw gebouw moet wel verantwoord zijn. 'Je haalt bij De Mattelier een belangrijke gebruiker weg en dan trekken er misschien meer weg, dat is een ontwikkeling die je hier niet wilt', zegt wethouder Jos Hoenderboom over de verhuizing van de Stadskamer.

Het Repaircafé en de Maaltijdgroep willen in De Mattelier blijven, die met de Stadskamer de spil vormden tijdens de onderhandelingen. 'Maar het standpunt van de Vincentiusvereniging is ook een beetje ons standpunt geworden', zegt voorzitter Hans Tops van De Mattelier. 'We moeten naast elkaar kunnen bestaan.'

Mensen die op zoek zijn naar structuur en een zinvolle, al dan niet arbeidsmatige dagbesteding willen, kunnen terecht bij de Stadskamer. De Vincentiusvereniging krijgt met de voorziening meer kleur op de wangen, zegt voorzitter Kamp: 'We gaan weer blozen met de Stadskamer erbij. Het is belangrijk voor de toekomst van onze vereniging, want we zullen niet voor altijd dezelfde vereniging blijven.'

Stadskamer

De Stadskamer is ontstaan bij BS22, de inmiddels opgeheven ideeënkamer voor Groenlo. BS22 werd verruild voor De Mattelier. 'Het is een fijne en prachtige ruimte waarin we bezoekers verleiden in beweging te komen', zegt Ceril Katuin van de Stadskamer Oost Gelre. 'Wij faciliteren, dat is wat wij doen.'

Ze is geïnformeerd over de samenwerking tussen De Mattelier en Vincentiusvereniging en de verhuizing. Katuin: 'Je moet het de tijd geven. Wij willen graag samenwerken en hoe het ingericht wordt, daar moet je de tijd voor nemen.'