Transportbedrijf floreerde door run op wc-papier, maar ziet nu ook dip

Marwin Melis is pas 21 jaar als hij, na het plotseling overlijden van zijn vader Adri, in 2004 het bedrijf overneemt. Hij ziet meteen kansen en wil het bedrijf groter maken. De naam wordt veranderd van Melis Transport in Logistics, omdat ze zoveel meer zijn dan alleen transport.

De beginjaren van het familiebedrijf. Foto: Omroep Gelderland

De grootse plannen die hij met het bedrijf heeft, voert hij stapje voor stapje uit. Na 10 jaar groeit het bedrijf in Arnhem uit zijn voegen en verhuist hij naar Duiven. Alles lijkt voor de wind te gaan. "Ik belde mijn moeder op en vertelde dat het allemaal zo lekker ging. Maar diezelfde avond kreeg ik een telefoontje: het dak van het bedrijf staat in de fik.''

Verwoestende brand

Melis Logistics brandt in 2016 tot de grond toe af. Marwin weet een groot gedeelte van zijn wagens, samen met een bevriende brandweerman te redden. "We bedachten ons geen moment en hebben al onze wagens naar buiten gereden. Dat is ons gereedschap.'' Ondanks de tegenslag, gaat bij Marwin al snel de knop om. "Ik heb iedereen bij elkaar geroepen en gezegd: we gaan door en we worden beter dan daarvoor.''

Melis Logistics brandt in 2016 tot de grond toe af. Foto: Omroep Gelderland

Een jaar duurt de bouw van het nieuwe pand. Ondertussen staat het bedrijf niet stil. "Dat is ook de kracht van een familiebedrijf denk ik. Door ons netwerk waren we binnen een paar uur weer operationeel. We konden kantoor houden bij een bevriende ondernemer en ik zei tegen onze opdrachtgevers: laat die opdrachten maar komen, we moeten geld verdienen.''

Beste opvolger

De optimistische manier van ondernemen is kenmerkend voor Marwin. Al vroeg was duidelijk dat hij de beste opvolger voor het bedrijf zou zijn. "Ik heb twee zussen en een broer. Maar die hebben allemaal gestudeerd, ik niet. Ik deed een mbo-opleiding in de logistiek, ik ben hartstikke dyslectisch, schrijf het nog met een d. Maar ik ben creatief als het om ondernemen gaat.''

Het bedrijf groeide sinds 2004 van 13 vrachtwagens en 20 werknemers, naar meer dan 100 vrachtwagen en 220 man personeel.

