@Robert’s maakt een online live-uitzending van 48 uur

'Door het coronavirus konden we met onze tieners niet op weekend. Dit doen we elk jaar. Daarom hebben we besloten om onze tijd in te zetten om mensen met elkaar te verbinden en daarmee geld op te halen voor Stichting het Vergeten Kind', vertelt Robert Pruis, jongerenwerker en coördinator van @Robert’s. Het doel is om minimaal 5000 euro op te halen.

Tijdens de live-uitzending worden er diverse activiteiten georganiseerd waaronder: kookactiviteiten en online spellen als Ik hou van Elburg (een parodie op het tv-programma Ik hou van Holland). Ook wordt er een Gelderse bingo georganiseerd voor verzorgingstehuizen in Gelderland. Er is live-muziek met een echte dj en een kinderdisco waar de kinderen online van kunnen genieten. Daarnaast worden er producten van lokale ondernemers op een online veiling aangeboden.

'Er wonen in ons land duizenden kinderen die het moeilijk hebben. Ze voelen zich onveilig door een instabiele thuissituatie waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen. Of zelfs in sommige gevallen niet meer thuis kunnen wonen. Deze kinderen zijn enorm kwetsbaar. We willen ze mooie herinneringen meegeven. Dit doen we als stichting', vertelt Ingmar van de Berg van Stichting het Vergeten Kind. 'Ze hebben behoefte aan een plek waar ze even hun zorgen en angsten kunnen loslaten. Daarvoor hebben we onder andere een Heppie hotel in Mierlo.'

'Het tweede hotel dat we aan het bouwen zijn komt in Vierhouten. Dat ligt meer centraal voor kinderen uit Noord- en Midden-Nederland, waardoor zij makkelijker toegang hebben tot Heppie Vakanties', vertelt Van de Berg trots. De actie van @Robert’s staat helemaal in teken van dit tweede Heppie Hotel.

De provincie stelt voor de sociale verbinding die gecreëerd wordt door de tieners, een subsidiebedrag beschikbaar en daarnaast heeft @Robert’s LOE media en De Veluwekoerier bereid gevonden als hoofdsponsor. De online-uitzending is in het weekend te volgen via www.degroteatrobertsshow.nl of via loemedia.nl