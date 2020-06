75 kilometer wandelen om evacués WOII te herdenken

Een groep wandelaars gaat vandaag en morgen de route uitzetten. Ze vertrekken in de vroegte bij het monument van de Vrouw van Putten en hopen zaterdag aan het einde van de middag in Huissen aan te komen. De route komt langs plekken die herinneren aan de voettocht die veel Arnhemmers en Betuwenaren aflegden naar de mislukte Operatie Marken Garden.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het was de bedoeling dat in het programma van 75 jaar vrijheid Putten en Huissen bij elkaar zouden komen, daar waren de besturen van Stichting Samen verder uit Putten en exoduscomité uit Huissen al mee bezig. Door corona ging dat niet door.

De plaatsen zijn liggen 75 kilometer uit elkaar, maar hebben een gedeelde oorlogsgeschiedenis. In beide plaatsen is 2 oktober 1944 een zwarte dag. In Putten werden toen de 659 mannen weggevoerd die zijn opgepakt bij de razzia van Putten. Huissen werd die dag gebombardeerd door Engelsen, 130 burgers kwamen om.

Evacués stierven bij razzia

Maar er zijn meer raakvlakken. De razzia van Putten was een vergeldingsactie van de Duitse bezetter. Een verzetsgroep had namelijk geprobeerd om een aanslag te plegen op een auto met daarin officieren van de Wehrmacht. Bij die verzetsgroep zat ook een parachutist. Deze Tex Banwell was met de parachute in Arnhem geland en heeft zich daarna bij het verzet aangesloten.

Bij de razzia die volgde op de verzetsdaad werden mannen opgepakt, Puttenaren, 25 procent bestond uit passanten en evacués. De route die de Puttenaren is de omgekeerde route die de evacués hebben afgelegd in de herfst van 1944.

Kaarsjes branden

Op die route staan veel herdenkingspunten van de Tweede Wereldoorlog. Bij die herdenkingspunten wordt een gedenkkaars achtergelaten en in sommige gevallen wordt het verhaal achter het monument vertelt door betrokkene.

Het Kröller Müllermuseum in Otterlo wordt bezocht, omdat dit museum in 1944 een belangrijk knooppunt en Rode Kruis-noodhospitaal was tijdens de evacuatie. In Oosterbeek wordt een bezoek gebracht aan het Airbornemuseum en de Benedendorpse kerk.

Tijdens deze eerste wandeltocht wordt dus de route uitgezet, maar zijn er ook op veel belangrijke plaatsen korte herdenken met burgemeesters, wethouders en gedeputeerde Peter Drenth. Op zaterdag wil de wandelgroep van vijf de Rijn oversteken bij Driel, waar in de Tweede Wereldoorlog Poolse militairen geprobeerd hebben over te steken.

Het Drielse Veer is vanwege corona uit de vaart, maar een herdenkingsgroep uit die omgeving heeft een bootje voor de wandelaars geregeld zodat ze de overtocht toch kunnen maken. De tocht eindigt zaterdag in Huissen met een bloemlegging op het massagraf aldaar.

De wandeltocht is op deze site te vinden.

Bekijk de documentaire 'Razzia Putten: Vergeven, maar niet vergeten'.