Nog geen diensten in kerk na 1 juli: 'Te weinig ruimte'

Vanaf 1 juli mogen weer meer mensen dan 30 de kerk in, maar daar is vaak geen ruimte voor zolang de anderhalve meter afstand gehandhaafd moet worden. Daarom heeft de Lambertikerkgemeente in Zelhem besloten niet direct de deuren te openen, maar zeker nog een maand door te gaan met online diensten.

'Het maakt bij ons niet uit of er 30, 100 of een onbeperkt aantal personen in de kerk mag. Er is te weinig ruimte om meer dan tien mensen in de kerk te ontvangen zolang de anderhalvemeterregel blijft', zegt Henk Wassink, voorzitter van de kerkenraad. 'Wij hebben vaste kerkbanken, dus we kunnen de kerk niet zomaar anders inrichten.'

'Bovendien gaat een kerkdienst om het samen vieren en het kunnen houden van een dienst, en daar zijn nog verstrekkende beperkingen in.' Hij doelt op het niet mogen zingen en niet mogen bewegen tijdens de dienst.

Wassink: 'Het zingen en gezamenlijk bidden is erg belangrijk voor de geloofsbeleving. De pastoor kan nu met de online diensten zijn rituelen uitvoeren, hij kan beweeglijk zijn in de uitvoering van de dienst. Met meer mensen in de kerk kan dat niet.'

Nu drukker online dan voor de crisis in de kerk

Kort na de uitbraak van het virus is de kerk begonnen met online diensten. Het grootste gedeelte van de kerkgangers in de Lambertikerkgemeente behoort tot de risicogroep volgens Wassink. 'Het elkaar ontmoeten is een belangrijk deel van de gemeenschap, maar niet ten koste van alles.'

Er is een klein koor dat liederen die op het orgel worden gespeeld meezingt en de dominee draait zijn dienst. 'Juist door het op deze manier te doen, kunnen we mensen een normale dienst bieden. Maar dan wel thuis.'

Wassink ziet ook voordelen van de videodiensten. 'Er kijken en luisteren meer mensen naar de diensten online, dan dat er zondags in de kerk waren voor de crisis. Dat biedt ook weer kansen.'

