Jan Peters: genomineerd voor 'Beste Gelderse voetballer aller tijden'

Jan Peters werd in 1954 geboren in Groesbeek en begon daar ook te voetballen bij Germania. Toen hij 17 was, verkaste hij naar NEC. "Ik ging erheen met de verwachting dat ik in het tweede zou gaan spelen. Maar trainer Wiel Coerver was fan van mij, dat was mijn geluk. Ik was een type als Frans Thijssen."

Bekijk de video, de tekst gaat eronder verder.

Eerste divisiespeler in Oranje

In 1973 bereikte NEC de finale van de KNVB Beker, maar verloor die met 2-0 van NAC. Twee jaar later pakte Peters met NEC de titel in de eerste divisie. In zes seizoenen speelde hij 165 competitieduels voor de Nijmeegse club, waarin hij 16 keer scoorde. "We hadden toen een ploeg waar iedereen respect voor had. Geen enkele ploeg kwam met plezier naar De Goffert. En waar ik nog steeds trots op ben: ik werd geselecteerd voor het Nederlands elftal, terwijl wij in de eerste divisie speelden. Ik ben één van de weinige spelers die dat is gelukt."

Kampioen en UEFA Cup-finalist

Peters ging vervolgens naar AZ'67, zoals de Alkmaarse club toen nog heette. Hij vormde daar een uitstekend middenveld met de Deen Kristen Nygaard, Jos Jonker en Peter Arntz. In het seizoen 1980/1981 pakte Peters met AZ'67 de titel. In de finale van de UEFA Cup bleek Ipswich Town net te sterk.

Met de Alkmaarders won hij bovendien drie keer de KNVB Beker. Hij bleef vijf seizoenen bij de club, speelde 120 competitiewedstrijden en maakte daarin 32 doelpunten. "Ik blijf erbij dat wij niet de waardering gekregen hebben die we verdiend hadden. Er werd gezegd dat wij voorspelbaar voetbal speelden, maar er zat zoveel kwaliteit in. We haalden prachtige resultaten met heel goed voetbal. Ik was tweede aanvoerder na Hugo Hovenkamp. Maar het fijne voor mij was dat hij steeds geblesseerd was toen we de beker wonnen en kampioen werden. Toen mocht ik die prijzen in ontvangst nemen. Ik was ook aanvoerder van Oranje die periode. Dat was helemaal mooi, echt een eer."

Jan Peters in actie tegen Frankrijk (foto: ANP)

Fijne tijd in Italië

Daarna begon het Italiaanse avontuur voor Peters, met drie seizoenen Genoa en een seizoen Atalanta Bergamo. "Italië had net het WK gewonnen. Het neusje van de zalm met ook spelers als Platini en Boniek bij Juventus, Zico bij Udinese en later Maradona bij Napoli. Daar heb ik allemaal tegen gespeeld. Een echte topcompetitie, want toen speelden er maar twee buitenlanders per club. Ik heb me daar goed kunnen aanpassen en een hele fijne tijd gehad. Ik heb nog steeds contact met jongens waar ik 38 jaar geleden mee gespeeld heb, dat zegt veel."

Terug naar NEC

Vervolgens speelde hij nog twee seizoenen bij NEC om zijn carrière af te sluiten in zijn geliefde Groesbeek bij De Treffers. Daar werd hij in zijn laatste seizoen nog algemeen amateurkampioen. De middenvelder speelde in totaal 387 competitiewedstrijden in het profvoetbal en scoorde daarin 57 keer. "Terugkeren naar NEC was achteraf misschien niet zo verstandig, maar ik ben altijd een zwak voor NEC. Daarom wilde ik daar afsluiten."

De Waalbrug over

"Ik heb een mooie carrière gehad. Maar misschien had ik één ding anders moeten doen. Ik kon namelijk op 18-jarige leeftijd naar Anderlecht, daar had ik een contract getekend. Maar dat heb ik toen afgeblazen. Daarna wonnen zij in drie jaar twee keer de Europacup 2. Dan was het misschien anders gegaan met mij. Maar Brussel was drie uur rijden, ik ging er met mijn vader heen. En ze spraken daar Frans. Toen ging het praatje dat Peters de kluts kwijt raakte als hij de Waalbrug over ging. Als ik nu 18 was, zou ik er gegarandeerd naartoe zijn gegaan."

Unicum

Daarnaast speelde de Groesbekenaar 31 interlands waarin hij vier keer doel trof. Het meest memorabel was de vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland op Wembley, waarin hij beide doelpunten maakte (0-2 zege). Dat was nog geen Nederlander gelukt en nog steeds heeft geen Nederlander twee keer in een wedstrijd gescoord op Wembley.

Foto: ANP

Nog een uniek feit deed zich voor tijdens de jubileumwedstrijd van de FIFA, tussen Oranje en Argentinië. Peters stond aan de aftrap en na 57 minuten kwam ook naamgenoot Jan Peters van Feyenoord in het veld. De wedstrijd eindigde in 0-0 en strafschoppen moesten de beslissing brengen. Beide Jannen Peters misten.

Vervelende bijnaam

Jan Peters kreeg als bijnaam Jantje Breed. "Nee, ik erger me daar wel eens aan. Eén of andere imbeciel heeft dat ooit verzonnen. Ze hebben toen een filmpje uitgezonden. In een wedstrijd haalden ze er wat momenten uit, dat ik dan diep had kunnen spelen in plaats van breed. En zo ontstond dat, maar het sloeg nergens op. Zelfs mensen die mij niet eens hebben zien voetballen, zeggen dat soms nog. Als ik bij AZ kom, of in Nijmegen of in Italië, ik heb overal respect gehad. Als je eens goed kijkt wat voor carrière ik heb gehad, klopt die bijnaam echt niet."

Jan Peters in Groesbeek