Hubert wordt bijna dagelijks door bijen gestoken

Hij is nog zo voorzichtig. Toch wordt Hubert Hartman (54) bijna dagelijks gestoken door zijn bijen. De hobby-imker uit Lichtenvoorde weet niet beter: hij groeide ermee op. 'Een steek op m'n handen maakt me niks uit. Maar in m'n gezicht is vervelender.'

De imker werkt al jaren zonder beschermende kap. 'Ik zweet er zo in, en het gezichtsveld is minder.' Maar hij weet als geen ander hoe hij een steek van zijn geliefde beestjes voorkomt. 'Ik beweeg heel rustig, alsof ik alles in slow motion doe.'

Toch kan de bijenhouder niet voorkomen gestoken te worden. 'Een bij steekt pas als hij in het nauw komt. Bijvoorbeeld als ik een bijenraat pak en er zit er eentje tussen. Ook zijn ze een beetje vervelend als er onweer in de lucht zit. Soms heb ik wel vier of vijf steken op m'n hand.'

Gifblaasje

Dat meerdere bijen vlak na elkaar steken komt volgens de imker door feromonen. 'Dat is een geur die de bij achterlaat. Waardoor andere bijen weten: dit is de vijand. De bij laat een angel achter, daar zit een gifblaasje in.'

Verslaggever Marjolein Deurloo sprak met Hartman:

'De meeste mensen halen de angel weg met een pincet. Maar dat is helemaal verkeerd. Dan druk je het gifzakje leeg. Er zitten weerhaakjes in de angel. Het beste kun je hem met je nagel wegschrapen.'

60.000 bijen

Sinds ruim tien jaar houdt Hubert bijen op zijn boerderij. 'Ik ben ermee opgegroeid. Mijn vader doet het al zeventig jaar.' Naast fruitbomen is zijn tuin 'speciaal voor de bijen' bezaaid met bloemen. Er staan vier kasten met bijenvolken tot wel 60.000 bijen. In de omgeving van Lichtenvoorde heeft hij nog meer kasten staan.

Dat de bijen hem, naast honing, ook steken opleveren deert Hubert niet. 'Ik kan er zo een half uur naar staan kijken. Hoe ze naar binnen vliegen. Hoe ze stuifmeel halen. Het zijn harde werksters.'

