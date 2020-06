Duivels dilemma bij aanbesteding van 900 miljoen euro

De provincie Gelderland zit in een lastig parket. Binnen twee weken moet de provincie samen met Overijssel en Flevoland een beslissing nemen: gaan we door met vervoerder Keolis of niet.

Maar aan allebei de opties kleven grote nadelen, de kans op een rechtszaak is reëel en er zijn nog veel vragen. Keolis kreeg de concessie voor het busvervoer in Flevoland, Overijssel en op de Veluwe. Een aanbesteding van drie provincies. De waarde? 900 miljoen euro.

Vorige maand kwam naar buiten dat bij één van de contracten met de busbouwer geheime clausules waren opgenomen. 'Onrechtmatigheden', volgens Keolis. Volgens Follow the Money gaat het om side-letters. De provincies wisten niet van deze clausules.

Keolis ontsloeg medewerkers

Keolis ontsloeg twee medewerkers die betrokken waren bij de onrechtmatigheden en maakte melding bij het Openbaar Ministerie. Het bedrijf stelt dat de onrechtmatigheden niet bij het reguliere busvervoer zijn aangetroffen, maar bij twee kleinere delen van de aanbesteding.

Spel voor juristen

Juristen buigen zich nu over de consequenties, is hier sprake van fraude? Wat zijn de gevolgen als we doorgaan met Keolis én wat zijn de gevolgen als we stoppen?

Stel dat de provincies besluiten om de concessie in te trekken. De kans is groot dat Keolis naar de rechter stapt om de zaak aan te vechten. Ondertussen zouden de provincies bij de andere busvervoerders die meededen aan de concessie aan kunnen kloppen, maar hebben zij daar nog trek in?

Wie biedt?

Ze zijn niet verplicht om hun aanbod nog steeds te laten gelden. Er moeten dan hoogstwaarschijnlijk nieuwe afspraken worden gemaakt. En de tijd dringt, want de concessie zou eind dit jaar al ingaan. Een van de oplossingen is een noodconcessie. Een tijdelijke regeling tot er nieuwe afspraken zijn gemaakt: alleen dat gaat geld kosten.

De huidige aanbieder vragen om door te gaan is een mogelijkheid, maar wel een pikante. Want dat is Keolis.

Rechtszaken reëel

De andere optie is om de concessie niet in te trekken. Het grote risico is dan dat de bedrijven die ook een bod deden, maar de concessie verloren naar de rechter stappen. De ambtenaren spreken van een aansprakelijkstelling voor de gederfde winst. En wie moet dat dan betalen?

Bovendien is het maar de vraag of Keolis bij een nieuwe aanbesteding kan worden geweigerd.

Op 7 juli willen de drie provincies hun oordeel vellen. Dat moet gezamenlijk en de provincies kunnen niet los een oordeel vormen. De concessie is al als geheel gegeven en kan niet worden opgeknipt.

Terugkeren van reces

Een dag later is het laatste debat in de Gelderse Staten voordat het reces begint. Overijssel en Flevoland zijn dan al met reces. Het is goed mogelijk dat er alsnog een debat volgt en dat Statenleden terugkomen van reces. Met potlood is de datum van 15 juli al gereserveerd. Want tijd is er in dit proces eigenlijk te weinig.