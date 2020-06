Steun Oude IJsselstreek in nasleep corona

Oude IJsselstreek heeft 200.000 euro vrijgemaakt voor om de levensvatbare maatschappelijke organisaties in de gemeente te ondersteunen bij de nasleep van de coronacrisis. De gemeenteraad had het college hierom verzocht in de vergadering van afgelopen juni.

'In lijn met de aanpak van de provincie Gelderland, houden we ook de drie fasen aan: acuut, overbrugging en herstel', legt de gemeente uit. 'Zo hebben we in de acute fase onze vitale processen draaiend gehouden. Langzamerhand komen we nu in de overbruggingsfase. Ook hier zijn we er waar nodig en waar mogelijk. Om onze levensvatbare maatschappelijke organisaties, hierin te ondersteunen, bieden we, waar nodig, financiële steun. Dit is in lijn met de motie van de raad om onze subsidierelaties te helpen met immateriële en materiële ondersteuning.'

Het geld komt uit het noodfonds van een ton dat eerder al door de gemeente beschikbaar is gesteld en waar nog geen gebruik van is gemaakt. De rest komt uit subsidie van de provincie Gelderland en compensatiemiddelen van de Rijksoverheid.



De gemeente geeft aan door te willen pakken en lef te willen tonen: 'Uiteraard binnen de financiële mogelijkheden, vanuit goed rentmeesterschap. We doen wat we geloven wat moet gebeuren en als dat nodig is zetten we daarvoor een stap verder. Om dingen echt anders te doen en in verbinding samen optrekken. Een verandering die aansluit en in onze ogen past in de aanpak van de corona-crisis.'