GLD doc - Het Dorp: van isolatie naar integratie

In de jaren 60 van de vorige eeuw was Het Dorp wereldnieuws. Een unieke plek waar mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk bij elkaar konden wonen. Anno 2020 is Het Dorp nog steeds een bijzonder stukje Arnhem, maar wel een plek die toe was aan grootschalige vernieuwing.

In de documentaire Het Dorp: van isolatie naar integratie zien we hoe huidige bewoners Josje en Adri, Jeroen en Matthijs die omwenteling meemaken. En dat je als oud-bewoner van Het Dorp ook succesvol kunt integreren in het ‘gewone’ leven, bewijst het verhaal van Tim. Wat hun verhaal ook is, allemaal hopen ze dat Het Dorp straks een plek wordt waar mensen met én zonder beperking elkaar zullen vinden. Niet alleen doordat ze naast elkaar wonen, maar vooral omdat er zoveel meer is dat hen bindt.



Het Dorp

In 1970 werd Het Dorp officieel geopend. Het was de eerste woongemeenschap in Nederland voor mensen met een beperking en was een grote stap in de emancipatie van de gehandicapten. Nu, ruim vijftig jaar na de bouw van Het Dorp, vroegen de veranderingen in de zorg om vernieuwing.

