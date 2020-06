Dit is waarom er meer straaljagers over Gelderland razen

Het is u misschien ook opgevallen: er vliegen de laatste weken veel meer straaljagers over Gelderland. 'Het lijkt alsof we meer oefenen, maar we hebben nu gewoon meer ruimte om te vliegen, nu er nauwelijks burgerluchtvaart is.'

Het aanzwellende geronk van straaljagers is de laatste tijd vaak te horen in onze provincie. Sidney Plankman, woordvoerder van het ministerie van Defensie, weet wel waarom. 'Omdat er nauwelijks civiele luchtvaart is, komen we boven gebieden waar we normaal niet vliegen. Dat valt op. Wij krijgen er ook veel vragen over.'

Luister het gesprek met Sidney Plankman op Radio Gelderland terug:

Hoe zit dat? De straaljagers starten en landen in Leeuwarden of vanaf vliegbasis Volkel in Brabant. Normaal gesproken trainen piloten boven de Noordzee, in het noorden van ons land. 'Daar kunnen we lager en harder vliegen en oefeningen doen die je niet boven land kan doen.' Zo vermijdt de luchtmacht het liefst om boven land door de geluidsbarrière te gaan, omdat dat zo'n harde knal geeft.

'Snelweg' niet doorkruisen

In normale tijden vliegen de straaljagers voor en na hun oefening langs de kustlijn terug naar de vliegbasis in Volkel, om de burgerluchtvaart te vermijden. 'Je gaat geen snelweg van vliegtuigen doorkruisen als dat niet noodzakelijk is.'

Maar sinds het begin van de coronacrisis vliegen er nauwelijks nog gewone vliegtuigen boven Nederland. Het gewone vliegverkeer werd stilgelegd toen allerlei landen hun grenzen dichtgooiden.

'We kunnen nu dus rechtstreeks vliegen tussen de Noordzee en Volkel, en dan kom je over Gelderland heen. Dat scheelt benzine en het is ook wel eens leuk voor de mannen om een andere route van A naar B te vliegen. Maar omdat mensen dat niet gewend zijn, valt dat op.'

Hoelang nog?

De vraag is hoelang de piloten nog deze alternatieve route kunnen gebruiken. Nu steeds meer landen hun coronamaatregelen versoepelen, gaan er ook meer vliegtuigen vliegen. Plankman: 'De verwachting is wel dat het minder frequent gaat gebeuren, maar dat is afhankelijk van hoe snel de civiele luchtvaart weer opstart.'