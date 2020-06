Buurt is het beu, woede om sluipverkeer

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik ben het zat', zegt Mart de Kruif, bewoner van de Dorpsstraat. 'Niet zozeer vanwege de overlast want die neemt ook toe, maar het is ook nog eens gevaarlijk.'

Er is al eens gemeten in de Dorpsstraat: dagelijks persen zich meer dan 5000 auto's door het straatje. De amper vier meter brede weg vormt een sluiproute over de rivier de Oude IJssel tussen de Noord- en Zuid-Achterhoek.

Eigenlijk moet het verkeer over Doetinchem rijden. Maar sinds er aan de brug over de Oude IJssel in Doetinchem wordt gewerkt, is het sluipverkeer door het dorp alleen maar toegenomen.

Bewoners protesteren al jaren

'Niemand neemt die route. Eigenlijk komt iedereen hier overheen en de TomTom wijst je ook hier overheen. Nou dan krijg je het rare ding dat dit een doorgaande weg wordt voor de provincie', legt De Kruif uit.

Al jaren protesteren de bewoners van de straat tegen deze situatie. In september 2019 stonden ze zelfs met borden langs de weg in de hoop dat gemeente en provincie er wat tegen gaan doen. 'Je zou hier kunnen handhaven, maar dat gebeurt niet. De afgelopen twee jaar heb ik hier niemand gezien.'

De gemeente gaat iemand sturen om het probleem te inventariseren. De bewoners willen een structurele oplossing: 'Dat is dat je de rondweg langs Hummelo gaat doortrekken naar de rotonde op de Sliekstraat en dan over de Oude IJssel richting Wehl. Dan kun je vanaf de snelweg tussen alle dorpen door direct naar Zutphen toe. Dat is voor iedereen de beste oplossing.'