Nieuw deelvervoer geïntroduceerd in Achterhoek

"In de Achterhoek zijn de afstanden net iets groter dan in de stad, dus vandaar dat we voor de deelfietsen hebben gekozen", aldus Jurgen Rutgers, één van de 8RHK Ambassadeurs. "De fietsen maken de 'last mile' mogelijk, de rit van het station naar de eindbestemming." Volgens Rutgers zijn de tweewielers heel eenvoudig in gebruik: "Het enige wat je ervoor hoeft te doen is de app van Urbee downloaden, kijken op welk station er fietsen beschikbaar zijn en aan te geven hoe lang je gebruik wil maken van de fiets. Daar betaal je ook voor. Vervolgens doe je het slot eraf en kun je er gebruik van maken." De kosten voor de fietsen zijn drie euro per uur met een maximum van vijftien euro per dag.



De fietsen zijn op dit moment te huren vanaf de stations van Doetinchem, Varsseveld, Gaanderen, Aalten, Winterswijk, Lievelde, Ruurlo en Vorden. Daarnaast staan de tweewielers ook bij Villa Ruimzicht in Doetinchem en bij de Heikamp in Ruurlo. "Als je de fiets gebruikt hebt, hoef je hem niet weer in te leveren bij het station waar je hem gehuurd hebt", stipt Rutgers de eenvoud nog eens aan. "Je kunt simpelweg naar de dichtstbijzijnde plek fietsen waar de fietsen staan."