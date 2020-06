Deze cafés tappen bier in een zeecontainer

Tussen de weelderige bomen van de kasteeltuin kunnen Wijchenaren binnenkort hun natje en droogje halen. Vanaf donderdagmiddag staat er een massaal terras met zo’n 130 zitplaatsen, gerund door Café Anneke en Document 12. ‘We hebben echt veel meer ruimte dan we gewend zijn. Het is drie keer zo groot dan mijn normale terras, daarom werken we ook samen’, begint Martijn Koot, eigenaar van Café Anneke. ‘Het wordt een flinke uitdaging.’

De kroegbazen tappen bier vanuit een zeecontainer, omgetoverd tot een mobiele bar. Borrelsnacks preparen ze in de keuken van hun cafés, want die zitten om de hoek. ‘Het is even improviseren, maar dan heb je wel wat’, voegt Koot toe. ‘Veel mensen blijven vanwege corona natuurlijk in Nederland. Op deze manier hopen we de Wijchenaar toch een beetje een vakantiegevoel te bieden.’

Onzekere toekomst

Zelfs na de heropening van de horeca, was de toekomst van de twee cafés onzeker. Daarom vroegen ze bij de gemeente een vergunning aan voor een tijdelijk terras, pal naast het kasteel. Vorige week stemde Wijchen in met het plan. ‘Na de nieuwe versoepelingen konden wij nog steeds niet veel mensen kwijt, dus we moesten echt iets anders bedenken’, vertelt Koot. ‘Nu hopen we dat dit weer wat extra zekerheid biedt.’