Gebrek aan diversiteit bij gemeente Arnhem

De afspiegeling in het Arnhemse personeelsbestand is absoluut niet in de verhouding zoals we die in de maatschappij terugzien, laat wethouder Jan Van Dellen weten na vragen van fractievoorzitter Yildirim Usta (DENK Verenigd Arnhem). 'Dat is voor ons echt een zorg. Een aantal groepen bereiken we niet.'

De wethouder geeft woensdagavond aan hier wel op in te willen zetten. 'Van Dellen verklaart dat inderdaad', reageert Usta richting Omroep Gelderland. 'Maar geeft het tegelijkertijd ook niet de hoogste prioriteit binnen personeelszaken. Daar mag wat ons betreft anno 2020 vaart achter.'

'Recruiter voor diverse organisatie'

Hij kondigt een voorstel aan om een recruiter in dienst van de gemeente te nemen. Die moet zich actief 'in het veld' inzetten om mensen te werven voor een diverse ambtelijke organisatie. 'Die een afspiegeling is van onze samenleving.'

Volgens Usta heeft de gemeente een imagoprobleem. 'Waardoor bijvoorbeeld hoogopgeleiden met een migratieachtergrond liever elders solliciteren.' Daarom zijn aanvullende acties nodig om de gemeente te profileren als aantrekkelijke werkgever, meent hij. 'Gemeenten lopen ontzettend veel talent mis en verliezen hierdoor de verbinding met de samenleving.'

Raadslid Susan van Ommen (D66) doet een voorstel om te komen tot een betere monitoring van 'diversiteit en inclusiviteit in de gemeentelijke organisatie', zodat de raad hier beter over wordt geïnformeerd. De partijen gaan met elkaar in gesprek of ze tot een gezamenlijk voorstel kunnen komen.

'Personeel trainen'

'Als Usta financiële dekking kan vinden, dan voeg ik zijn voorstel met alle liefde toe aan mijn motie', stelt Van Ommen. 'Maar wellicht kunnen we personeel dat we nu al hebben, trainen.' Dan zou het personeelsbestand niet te hoeven worden uitgebreid. 'In plaats van één persoon die specifiek op zoek gaat naar diversiteit, is het misschien beter dat al het personeel diversiteitsbewust is.'