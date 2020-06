Engelse diagonaal Nathan Fullerton maakt selectie Dynamo rond

Met het vastleggeven van de 22-jarige diagonaal Nathan Fullerton heeft Draisma Dynamo de selectie voor het seizoen 2020-2021 rond. De twee meter lange Engelsman was de afgelopen twee seizoenen actief voor het Volleyball Raiffeisen Waldviertel Team in de Oostenrijkse Bundesliga.

Thuis in Willesden, in het noordwesten van Londen, kreeg Fullerton het volleybal met de paplepel ingegoten. Zijn ouders Stuart en Charmaine waren in het verleden beide Engels international. Ook tweelingzus Paige en zijn oudere zus Stacey hebben het volleybaltalent niet van vreemden. Alvorens hij naar Oostenrijk vertrok, verdedigde de Londenaar in eigen land de kleuren van het in de National League uitkomende Team Northumbria.

De Engelsman met Jamaicaanse roots kijkt er naar uit om in Nederland te komen volleyballen. “Ik ben heel erg blij met deze kans. Ik ben overtuigd dat ik in Apeldoorn door trainingen en wedstrijden kan uitgroeien tot een betere volleyballer. Ik zal er binnen en buiten het veld hard aan werken om zo snel mogelijk in het systeem te integreren en competitieklaar te zijn.”