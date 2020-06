Familiebedrijf Kieft blijft ook na ramkraak en diefstal ijzersterk

Toen de vierde generatie Kieft in januari 2017 de ijzerwarenhandel in Putten overnam kreeg ze een direct een diefstal als ongewenst welkomstcadeau. Eigenaren Carolien en Jacco lieten zich niet kennen en zijn nu alweer drie jaar bezig het familiebedrijf als sterk merk overeind te houden.

Op 2 januari 2017 nam het echtpaar de winkel van de ouders van Carolien over en direct kregen ze te maken met diefstal op klaarlichte dag. Drie onbekende 'klanten' wisten op een onbewaakt moment met vier kostbare machines de zaak te verlaten. Jacco zag ze nog wel vertrekken maar kwam er pas later achter dat er apparaten waren verdwenen. Schadepost zo'n 2000 euro en niet direct een leuke start op de eerste dag als ondernemers samen in de winkel.

Gereedschap blijft een aantrekkelijke buit voor criminelen, want ook exact 20 jaar eerder kreeg Kieft ongewenst bezoek. De daders kwamen dit keer buiten openingstijden om en verschaften zich met geweld toegang tot de winkel. De ramkraak veroorzaakte een forse schade aan de gevel.

Familiebedrijf bouwt ijzersterk verder

Ondanks dit soort 'bedrijfsongevalletjes' gaat het familiebedrijf steeds weer over tot de orde van de dag. Want de klant blijft koning, of ie nou komt voor twee schroefjes of voor een tractormaaier. Bij Kieft verkopen ze geen 20 in plastic voorverpakte spijkers of haakjes. In een slimme constructie van schuivende panelen met duizenden bakjes en vakjes is iedere schroef, bout of moer los te vinden die de boer of klusser nodig heeft.

Verbouwen is trouwens ook een 'kwaliteitje Kieft'. De ondernemende familie heeft het bedrijf divers keren verbouwd en uitgebreid. In het familiefotoboek zijn die van 1974, 1987, 1993, en 2000 vastgelegd en een volgend plan ligt alweer op de tekentafel. En dan te bedenken dat oprichter Gerrit Kieft begon in een klein bakhuisje bij een boerderij.

De verbouwing in 1974, met een jonge Gert Kieft. Foto: familiearchief.

De familie Kieft zet voor het Omroep Gelderland-programma Fa. Milie BV de deuren graag open. We zien ook hoe het toegaat bij het Warenhuis, dat wordt gerund door de tante van Carolien, Ria van de Vliert-Kieft en haar man Bert. Gert en Jacqueline Kieft nemen de kijker mee in hun dierenparadijsje op het terrein achter de winkels en opa Henk (de tweede generatie) vertelt over hoe zijn vader begon als handelaar in gaas en puntdraad.

