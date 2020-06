Wethouder Nijmegen moet wooncorporaties bewegen twee jaar lang geen sociale huurwoningen te verkopen

Verkoop voor twee jaar opschorten

De motie van PvdA-raadslid Charlotte Brand roept het college op in de prestatieafspraken van 2021 met alle wooncorporaties vast te leggen dat de verkoop van sociale huurwoningen voor de duur van twee jaar wordt opgeschort om zo ruimte te bieden voor het versneld inlopen van het tekort aan sociale huurwoningen. Ook moet bij de gesprekken met de woningcorporaties over de prestatieafspraken van 2021 prioriteit gelegd worden bij de versnelling van de bouw van sociale huurwoningen in de stad. Voor dat laatste punt was relatief veel steun, maar de tijdelijke stop op de verkoop van sociale huurwoningen haalde het met slechts een krappe meerderheid.

'Geef scheefhuurder mogelijkheid om hun woning te kopen'

De VVD diende gelijktijdig een motie die precies het tegenovergestelde probeerde te bereiken, namelijk om het overkopen van sociale huurwoningen voor scheefhuurders makkelijker te maken. ‘Er is bijna geen stad in Nederland waar je zo weinig kans maakt op een huis als in Nijmegen’, vindt raadslid Nick de Graaf. ‘Drie- tot vijfduizend huishoudens zitten vast in een sociale huurwoning zonder uitzicht op een koopwoning. Deze mensen worden in de kou gezet door het college en de motie van de PvdA. Geef ze juist de mogelijkheid en ondersteuning om hun eigen woning te kopen. Dan hoeven ze niet meer te concurreren met starters op de reguliere markt en komt er geld bij voor wooncorporaties om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. De PvdA zegt nu tegen die mensen: wacht nog maar een paar jaar voordat we bijgebouwd hebben.’

'Scheefhuurders niet belonen'

‘Er is een heftig tekort aan sociale huurwoningen in onze stad’, zegt indiener Charlotte Brand (PvdA). ‘Het voorstel van de VVD is geen oplossing en ook niet sociaal. Er is al lange tijd al een wachtlijst voor woningen. Gedurende de woningcrisis waar we in zitten, kun je geen woningen verkopen uit de sociale huur. Als je sociale huurwoningen verkoopt, duurt het nog minstens drie jaar voor er een nieuwe voor in de plaats gebouwd wordt en dan vaak ook nog aan de rand van de stad. Je moet scheefhuurders ook niet belonen door ze de woning te koop aan te bieden.’ Marc Buck (CDA) denkt daar anders over: ‘Belonen is wanneer je scheefwoners nog jarenlang in die woning laat wonen voor een bedrag waarvoor ze nooit een woning kunnen kopen. Die gaan daar alleen weg door loting voor een andere woning of tussen zes planken.’

'Corporatie kan niet zonder inkomsten van verkoop'

GroenLinks steunt de motie van Brand. ‘Wij zijn niet van mening dat woningcorporaties op aarde zijn om goedkope koopwoningen te bouwen’, zegt raadslid Cherelle de Leeuw. Frank Jasper (GewoonNijmegen), die in het verleden werkte voor woningbouwcorporaties, denkt daar heel anders over. ‘Woningbouwcorporaties verdien aan twee zaken: huur én de verkoop van woningen die ze niet meer in bezit willen houden. Een auto kan niet zonder brandstof, en zo’n corporatie niet zonder die inkomsten. Alleen moet je die woningen niet aan zittende bewoners verkopen. Mensen die scheefwonen moet je op een andere manier verleiden om daar weg te gaan. Maar het is wel vaak zo dat mensen sociaal verankerd zijn in de wijk, en dat wordt nog wel eens vergeten in de discussie.’

'Kan het niet opleggen'

‘Scheefwonen is een dilemma,’ vindt wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks), ‘het gaat tussen kansen geven aan middeninkomens versus het onttrekken van sociale huurwoningen. De vraag is alleen of in het overleg met de wooncorporaties zij deze tijdelijke verkoopstop ook een redelijke bijdrage vinden in het volkshuisvestelijk beleid. Er zit immers geen hiërarchie in dat overleg, dus ik kan het niet opleggen. Maar het college is gebonden om uitvoering aan de motie. Mocht het overleg op dit thema niets opleveren, dan kom ik ermee terug naar de raad.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7