Meerderheid raad Nijmegen wil dat personeel gemeente minimaal 14 euro per uur betaald krijgt

Minimumloon naar 14 euro per uur

De motie roept het college op om middels een brief aan te dringen bij de landelijke regering om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur. Daarnaast vragen de indieners het college om er zo snel mogelijk werk van te maken dat alle medewerkers die werkzaam zijn voor de gemeente Nijmegen, rechtstreeks in dienst zijnde of als payroller of uitzendkracht, minimaal 14 euro per uur verdienen en het belang van een minimumuurloon van 14 euro per uur actief uit te dragen in de gesprekken die de gemeente Nijmegen voert met bedrijven en organisaties die voor, of in opdracht van de gemeente Nijmegen werken.

'Werkende armen zijn geen uitzondering'

‘We hebben massaal geklapt voor mensen in vitale beroepen op het hoogtepunt van corona, maar de financiële waardering voor deze mensen laat nog te wensen open, zeker voor hen die een minimumloon verdienen’, zegt indiener Jeanine Brummel-Ahlaloum (GroenLinks). ‘Werkende armen, die afhankelijk van inkomensondersteunende maatregelen, zijn in Nederland geen uitzondering. Het is gek dat het huidige minimuminkomen te weinig is om van rond te komen. Volgens de Europese norm zou het minimumloon 14 euro moeten bedragen.’ Jasper Konijnenbelt (PvdA): ‘Het is nu nog geen tientje. De bodem qua koopkracht is al decennialang aan het dalen. Met een minimumloon van 14 euro kunnen mensen fatsoenlijk en niet in armoede leven.’

'Niet wachten op Den Haag'

De indieners krijgen van verschillende kanten de kritiek dat dit een zaak voor de Haagse politiek is. ‘We roepen de mensen Den Haag op om het minimumloon te verhogen, maar we willen in Nijmegen niet afwachten tot daar eindelijk een keer iets gebeurt’, zegt Brummel-Ahlaloum. ‘We zijn een sociale stad en moeten het goede voorbeeld geven. Goed werkgeverschap gaat hand in hand met een fatsoenlijk minimumloon.’ Maarten Sweep (SP): ‘Zet het eens af tegen de verdienste van een gemeenteraadslid in Nijmegen. Kijk wat wij moeten doen voor onze 1993 euro bruto plus 173,40 onkostenvergoeding. En dat is dan ook nog eens gebaseerd op de notie van een inkomen naast onze taken hier. Als gemeente moeten wij niet op koopjesjacht terwijl je weet dat lage tarieven te wijten zijn aan lage lonen.’

Kritiek

Er was, naast de notie dat dit aan de Haagse politiek en niet aan de lokale politiek zou zijn, ook andere kritiek op de motie. ‘Het zou onrechtvaardig zijn als ambtenaren hier meer betaald krijgen voor zelfde werk als in andere gemeentes’, vindt Bastiaan Feringa (VVD). Toon van Gent (D66): ‘Wij willen als gemeenteraadsfractie niet op de stoel van de werkgever gaan zitten. Bovendien is het minimumloon niet de knop waaraan gedraaid moet worden om iets aan het besteedbaar inkomen te doen. Het is beter om iets te doen aan het toeslagenstelsel.’

'Dit gaat tonnen kosten'

Wethouder Monique Esselbrugge (D66) is niet gelukkig met de motie. ‘Dit gaat tonnen kosten, want het gaat niet alleen om mensen die bij ons in dienst, maar bijvoorbeeld ook mensen die via payrolling voor ons werken. Ik wil ook niet op de stoel van een andere werkgever gaan zitten. Ook laat een recente personeelsmonitor zien dat wij als werkgever uitmuntend uit de bus komen. Mensen worden ingeschaald op de functies die ze uitvoeren, en dat doen we volgens mij hartstikke goed. Daarnaast is goed werkgeverschap meer dan een financiële beloning. En dit zou inhouden dat we geen functies meer aanbieden onder mbo-niveau.’ Sweep: ‘Ik betwist niet dat de gemeente Nijmegen een goede werkgever is. Maar het betere is altijd de vijand van het goede, en daar pleiten wij hier voor.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever