'Renovatie Grote Bunte kan ook zonder kap historisch bos'

Het protest is niet gericht tegen het opknappen van het landgoed zelf. De Grote Bunte is toe aan renovatie. Ook de plannen voor een aanbouw voor ouderen met dementie is geen probleem. Maar de tien boswoningen die gebouwd moeten worden, vallen niet goed bij de bewoners.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Buurtbewoners hebben iedere keer aangegeven dat er in de bosrand niet wordt gebouwd', zegt Klaas van Harten. Hij is één van de buurtbewoners die tegen de plannen zijn. 'De overige plannen zijn mooi, hoor', voegt hij er aan toe. 'Maar in het bos moet gewoon niet worden gebouwd.'

Verschillende smaken

Projectontwikkelaar Harry Frens zegt dat hij de tien boswoningen nodig heeft om de renovatie van het landgoed te kunnen betalen. Hij vindt dat hij de bewoners betrokken heeft bij de plannen en hoort vooral positieve geluiden. 'Wij hebben uit de zaal complimenten gekregen van medebewoners', zegt Frens. 'Die hebben ook aangegeven dat ze het geweldig vinden, hoe we de buurt hebben meegenomen.'

Hij erkent dat er ook buurtbewoners zijn die tegen de plannen zijn. 'Dat klopt. Je hebt ook verschillende smaakjes. De één houdt van rood, de ander van groen. Daar kunnen we niets tegen doen.'

Staatssteun

Volgens de buurtbewoners voelen ongeveer 25 gezinnen die in de omgeving van het landgoed wonen, zich niet gehoord. Uit eigen onderzoek van de buurt blijkt dat de tien boswoningen niet nodig zijn. 'Als je kijkt naar de kostenraming voor het historische pand zelf, plus de eenheden voor dementerende ouderen, dan is dat al kostendekkend', licht Klaas van Harten toe. 'De tien extra kavels zijn dus echt niet nodig en in feite dus verkapte staatssteun.'

Onzin, zegt de ontwikkelaar. Hij ziet zich gesteund door de gemeente, die het financiële plan door een externe deskundige heeft laten controleren.'De gemeente moet naar mijn idee betrouwbaar genoeg zijn om dit goed uit te rekenen en dat is het dan ook', zegt Frens. Hij wil en mag naar eigen zeggen niets over de financiën zeggen, omdat de gemeenteraad die - met het oog op marktwerking - geheim heeft verklaard.

Komende dinsdag debatteert de gemeenteraad over de plannen.