Reacties op persconferentie Rutte: 'Zwarte Cross organiseer je niet in één avond'

Simon van Kooten, eigenaar van een touringcarbedrijf in Kootwijkerbroek, is in ieder geval blij met de duidelijkheid per 1 juli. 'Wij zijn er helemaal klaar voor. Nu moet het vertrouwen bij de mensen, de klanten, weer groeien.

Net te laat

De versoepelingen komen voor de branche dan ook net te laat: het seizoen van schoolreisjes en vakanties lijkt inmiddels voorbij. 'Afgezien van vervoer voor schoolkinderen en medewerkers van Vion-slachterijen hebben we weinig kunnen doen deze maanden.'

Ook voor de organisatie van de Zwarte Cross komen de versoepelingen te laat. Pieter Holkenberg van organisator De Feestfabriek: 'Voor zo'n groot evenement als de Zwarte Cross is voorbereiding nodig. Wij kunnen niet in een avond bedenken: we gaan het toch doen op anderhalve meter afstand.' De organisatie kijkt dan ook verder vooruit. 'Het is zuur, maar we zijn inmiddels aan het idee gewend.'

Zingen in de buitenlucht

Voor zangkoren was de persconferentie positief: hoewel hard meezingen, schreeuwen of spreekkoren aanheffen verboden blijft, mogen zangkoren op anderhalve meter afstand repeteren én optreden. Studentenpopkoor Plica Vocalis in Nijmegen kwam woensdagavond in de buitenlucht bij elkaar, is te zien op onderstaande foto.

Studentenpopkoor Plica Vocalis kwam vanavond al bij elkaar. Foto: Plica Vocalis.

Premier Rutte liet in de persconferentie ook weten dat sekswerkers onder enkele voorwaarden weer aan het werk mogen. Dit is goed nieuws voor onder andere Chayenne (niet haar echte naam) uit Doesburg, die werkt in de seksindustrie.

'We hebben het vanavond wel even goed gevierd, zeg maar', laat zij weten. Wel is het nog uitvinden hoe het in de praktijk gaat lopen: 'We hebben kuchschermen, mondkapjes en we besteden veel aandacht aan de hygiëne. Maar ik heb zin om aan de slag te gaan.'

Meten met twee maten

Voor de horeca was de avond minder positief. Danny van der Pluijm, horeca-eigenaar en voorzitter van Koninklijke Horeca Nijmegen: 'Dat mensen op terrassen dichter bij elkaar mogen zitten, mits er kuchschermen staan, is positief. Maar dat is dan ook het enige'.

De branche voelt zich oneerlijk behandeld, omdat het per 1 juli wél is toegestaan dat mensen staan bij bijvoorbeeld een buurtbarbecue, maar op terrassen is het verplicht dat iedereen zit. 'Het is een rare situatie. Er wordt duidelijk met twee maten gemeten. Een terras is net zo goed buiten.'

Ook voor kermisexploitanten bracht de persconferentie woensdagavond weinig goed nieuws. 'Wij draaien in de lente en zomer', vertelt exploitant John Van Eijk. 'Het kabinet geeft een strohalm, maar eigenlijk hebben we er niets aan.'

