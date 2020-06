Maarten van Rossem presenteert nieuwe serie bij Omroep Gelderland

Historicus en schrijver Maarten van Rossem is vanaf 6 september te zien in een nieuwe tv-serie bij Omroep Gelderland. Hij neemt in de serie Op Oorlogspad met Maarten van Rossem de kijker mee langs de sporen die Operatie Market Garden in het landschap heeft achtergelaten.

Aan de hand van een oude landkaart legt Maarten uit op welke plaatsen er werd gevochten en waarom juist daar. Samen met een deskundige brengt hij de oorlogssporen aan het licht.

Maarten is geboren in 1943. Tijdens het bombardement van Wageningen stond hij in z’n kinderwagen in de tuin, waar de bommen en granaten langs hem heen vlogen. Er vielen maar liefst 37 doden, Maarten overleefde. Later ontdekte hij een briefwisseling tussen een aantal van zijn familieleden uit die tijd. Maarten van Rossem besloot van deze brieven een boek te maken, gericht op Operatie Market Garden.

Market Garden

Operatie Market Garden was een van de grootste geallieerde operaties uit de Tweede Wereldoorlog. Het doel was om de bruggen over de Maas, Waal en Rijn in Nederland in handen te krijgen. Market Garden was een gewaagd plan van de Britse veldmaarschalk Bernard Montgomery. Het werd uitgevoerd door Engelse, Amerikaanse en Poolse luchtlandingstroepen en drie divisies grondtroepen.

Een brug te ver

De operatie was zeer ambitieus, maar faalde door slechte weersomstandigheden en hevig Duits verzet, vooral bij de brug van Arnhem. En dat was niet het enige. Ook communicatieproblemen, de moeizame opmars van de grondtroepen en fouten bij het opperbevel zorgen voor de mislukking. Na de succesvolle Slag om Nijmegen slaagden de geallieerden er niet in om de laatste brug bij Arnhem te veroveren; het werd de spreekwoordelijke ‘brug te ver’.

Het tv-programma Op Oorlogspad met Maarten van Rossem is vanaf 6 september wekelijks om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Aflevering online (terug)kijken? Dat kan vanaf 6 september via Uitzending Gemist. Het boek ‘Allemaal de schuld van Montgomery’ van Maarten van Rossem wordt op 9 september gepubliceerd.