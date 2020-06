Marjan doet aangifte tegen burgemeester na inval: 'Dit kan niet, dit is intimidatie'

De politie en ambtenaren van de gemeente Elburg hebben woensdag een inval gedaan in een woning op Bospark Dennenrhode in Doornspijk. Volgens eigenaresse Marjan Liemburg is zij daarbij met geweld vastgehouden. Haar advocaat, die alles via de telefoon kon horen, begrijpt niet waar de gemeente mee bezig is.

'Ik sta nog te trillen op mijn benen.' Marjan Liemburg kookt van woede. Nog geen half uur geleden stonden vijf mensen onverwacht in haar woonkamer. 'Twee politieagenten en drie medewerkers van de gemeente. Maar slechts één van hen wilde zich legitimeren. De rest weigerde dat toen ik daar om vroeg.'

De vijf hadden een last tot binnentreden: een document dat door burgemeester Jan Nathan Rozendaal was ondertekend, waarmee ze de recreatiewoning mochten binnengaan. De vijf mannen verschenen plotseling in haar tuin. 'Ik heb ze verteld dat ze weg moesten gaan, en meteen mijn advocaat gebeld. Voordat ik het wist, hadden ze het slot uit mijn voordeur gehaald en stonden ze in mijn woonkamer.'

Telefoon uit handen geslagen

Naar eigen zeggen krijgt ze pas op dat moment de last tot binnentreden te zien. Advocaat Peter de Haan kon via de telefoon meeluisteren. 'Het is niet zonder slag of stoot gegaan', zegt hij. 'Ik hoorde een schermutseling.' Liemburg weet wel wat hij bedoelt. 'Ze vroegen me met wie ik belde. Toen ik uitlegde dat dat mijn advocaat was, sloeg één van de agenten de telefoon uit mijn handen. Gelukkig ging het gesprek door.'

De vijf wilden ook de bovenverdieping van het huis controleren. 'Daar is niets te zien', zegt Liemburg. 'Een paar dozen winterkleding, die ik in mijn appartement niet kwijt kan, en een bedframe en een matras in plastic, dat voor mijn camper bedoeld is.' Ze wilde mee om te zien wat de controleurs deden. 'Maar dat wilde één van die ambtenaren niet. Toen hebben de agenten mij op de bank gegooid, mijn rechter pols omgedraaid en zijn ze boven op me gaan zitten.'

Handhaving gaat te ver

Uiteindelijk zijn de controleurs na een half uur weer vertrokken uit het huisje. Wat ze hebben aangetroffen, wil de gemeente niet zeggen. 'Ik kan alleen zeggen dat dit een controle in het kader van illegale permanente bewoning was', zegt woordvoerder Jean-Paul Lamers. De Haan legt uit dat zijn cliënt daarover al lang in strijd is met de gemeente. 'Mijn cliënte woont in Deventer, maar mag recreëren in haar recreatiewoning. De gemeente denkt echter dat zij daar permanent woont, en gaat heel ver in de handhaving, in mijn ogen zelfs té ver, daar zijn meer verhalen van.'

Hij begrijpt niet dat de burgemeester nu overgaat tot binnentreden van de woning. 'Daarmee maak je als burgemeester echt misbruik van je bevoegdheid. Dit gaat niet over zware criminaliteit, maar over een recreatiewoning.'

Aangifte tegen burgemeester

Liemburg zal nog wel even nodig hebben om bij te komen. 'Ik ga aangifte doen tegen de burgemeester', belooft ze. Ook het slot van haar hek is gesloopt. 'Ik ga maar eens kijken of ik die schade op de gemeente kan verhalen. Dit kan niet, dit is intimidatie.'

Het slot op haar voordeur hebben ze wel vervangen. 'Bij het nieuwe slot zaten vijf sleutels, maar ik heb er maar drie gekregen. De gemeente heeft dus nu een sleutel van mijn huis, dat beangstigt me.'

Lamers zegt namens de gemeente dat de drie sleutels die Liemburg heeft ontvangen, de enige sleutels van het slot zijn.