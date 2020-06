Gemeente Scherpenzeel opent aanval op provincie en spreekt van smaad

De gemeente Scherpenzeel heeft de aanval op de provincie geopend over de voorgenomen herindeling. Wethouder Izaäk van Ekeren spreekt zelfs van smaad. 'Als Scherpenzeel een bedrijf was geweest en op deze manier was behandeld door de provincie Gelderland had ik aangifte gedaan van smaad.'

Als het aan de provincie ligt gaat de gemeente fuseren met Barneveld. Scherpenzeel vindt dat onnodig.

'De provincie roept overal dat we er financieel slecht voorstaan, tegen de media, tegen de gemeente Barneveld, tegen onze gemeenteraad. Maar dat is helemaal niet zo. Het is framing', aldus het college.

De drie wethouders van de gemeente Scherpenzeel hebben daarom een expert ingehuurd om hun kadernota te bekijken. En die expert, een hoog aangeschreven econometrist op het gebied van gemeentefinanciën is het met hen eens.

'Financiële situatie is beter dan Scherpenzeel beschrijft'

In de beoordeling van deze econometrist - Jan Verhagen - staat dat de financiële situatie van Scherpenzeel ook op de lange termijn zeer solide is. Hij schrijft dat de financiële situatie zelfs beter is dan dat de gemeente zelf in de Kadernota beschrijft. Op basis van die Kadernota heeft de provincie besloten dat ze graag wil dat Scherpenzeel wordt heringedeeld met Barneveld.

De provincie heeft er echter onvoldoende vertrouwen in dat de gemeente op eigen voet de voorzieningen voor inwoners kan waarborgen: 'Scherpenzeel houdt zichzelf en de inwoners voor de gek', zei gedeputeerde Jan Markink eerder. 'Zelfstandigheid is een doel geworden en dat is een verkeerde discussie.'

Brieven naar minister en provincie

De gemeente Scherpenzeel vindt dat ze een eerlijke kans verdient en heeft daarom een brief aan de minister, die de herindeling moet beoordelen, en de provincie geschreven. Van Eekeren: 'We zullen er als Scherpenzeel alles aan doen om de provincie te helpen om van standpunt te veranderen.'

In de brief aan Kajsa Ollongren - minister van Binnenlandse Zaken - roept de gemeente op om bij de provincie Gelderland aan de noodrem te trekken.

De provincie heeft de brief dinsdag aan het eind van de middag ontvangen en komt binnenkort met een reactie. 'Dat doen we aan het college en dan is die reactie ook openbaar.'

Een gedwongen fusie kan volgens de gemeente alleen als er financiële nood is én er draagvlak is onder de bevolking. Dat is volgens de gemeente Scherpenzeel dus niet het geval.

Komende donderdag vergadert de gemeenteraad van Scherpenzeel over de Kadernota, daarna wordt het stuk vastgesteld. Pas daarna hakt de provincie definitief een knoop door.

Geschreven door Omroep Gelderland

Foto: Omroep Gelderland