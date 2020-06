Woning van overleden Shelley in Ede wordt bewaakt

De politie doet nog onderzoek naar de rol van deze mannen bij het overlijden van de vrouw. Over de toedracht kan de politie nog niets zeggen. Dit wordt nog onderzocht, zowel in de woning als in de omgeving.

'Ze was gelukkig in het leven'

Moeder Mariët vertelde eerder op de dag tegen Omroep Gelderland dat ze geen idee heeft wat er met haar dochter is gebeurd. 'Geen drugs, geen drank, geen afrekening, dat weet ik zeker.'

Volgens haar doen er allerlei verhalen de ronde, waar niets van klopt. 'Ze was gelukkig in het leven. We hadden overdag nog contact via de app. Er was helemaal niets aan de hand.'

Om te voorkomen dat sporen in het huis verstoord worden, wordt de woning aan de Jan Th. Tooroplaan voorlopig bewaakt.

