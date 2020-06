Geen ballonnen meer in Buren

Joop de Jong van de Partij: "Jaarlijks worden er in Nederland meer dan een miljoen ballonnen opgelaten. Mensen staan er vaak niet bij stil, maar het oplaten van ballonnen is zeer milieubelastend en dieronvriendelijk. De ballonnen komen neer in het water, in natuurgebieden, of als zwerfafval op straat. Ballonresten staan in de top-10 van meest gevonden zwerfvuil op het strand. Dieren verhongeren door het eten van ballonresten, omdat ze die aanzien voor voedsel als deze ballonresten maag en darm verstoppen. Of ze raken verstrikt in de lintjes die vaak aan de ballonnen zitten."



"Biologisch afbreekbare ballonnen, zoals latex ballonnen, lijken misschien een goed alternatief maar zijn dat niet. Biologisch afbreekbare ballonnen bestaan niet, dat is alleen maar een verkooptruc. Een ballon is geen appel die na een week is verrot en langzaam verandert in compost want dat is biologisch afbreekbaar. Als een ballon na jaren uit elkaar is gevallen in kleine stukjes dan noemt de fabrikant dat ‘biologisch afbreekbaar’ en dat is natuurlijk onzin. De Partij voor de Dieren is verheugd dat Buren zich heeft aangesloten bij de steeds groter wordende groep gemeenten die inzien dat een ballonnenverbod helaas noodzakelijk is om dieren, natuur en milieu te beschermen", zo liet De Jong weten.