'Onbegrijpelijk harde beslissing over park De Groene Heuvels'

'Ze gaan gewoon door met hun plannen, ondanks dat er mensen zijn die echt geen kant op kunnen', vertelt Van Laar. Hij maakt zich erg zorgen om deze mensen. 'Het gaat om ouders met jonge kinderen die in de bijstand zitten. De kinderombudsman heeft al geadviseerd om geen kinderen uit te zetten, maar daar luisteren ze gewoon niet naar.'

In april kregen de bewoners wel uitstel om te vertrekken, omdat de coronacrisis het vinden van een nieuwe woonplek lastig zou maken. Op 22 juni kregen de bewoners een brief dat ze per december echt weg moeten zijn. 'Zonder overleg en zonder empathisch gevoel wordt dit door de gemeente besloten', zegt Van Laar geïrriteerd.

Zelf op zoek naar een andere woning

Volgens de gemeente Beuningen ligt de zaak net even anders. Een woordvoerder laat weten dat de bewoners al langer op de hoogte zijn van de plannen van de gemeente. 'Eigenaren van vakantiewoningen weten dat zij daar niet permanent mogen wonen. Sinds december 2018 weten ze ook dat we als gemeente gaan handhaven op de regels van het bestemmingsplan.'

Alle vaste bewoners van zo’n 40 huisjes moeten er zelf voor zorgen dat ze nieuwe woonruimte vinden. Met bewoners waarvoor dat erg lastig is, wordt volgens Van Laar geen rekening gehouden. Het gaat om mensen in de bijstand die op het park zijn terechtgekomen, omdat er toen ook al geen andere optie was. 'Die mensen zitten nu echt in de shit. Hun wereld is ingestort sinds ze de brief hebben ontvangen.'

Het park is voor toeristen

De gemeente is naar eigen zeggen best bereid om te helpen, maar dan moeten de bewoners wel zelf in actie komen. Het Sociaal Team van de gemeente kan deze mensen op weg helpen, maar het is ook bekend dat het een jaar tot anderhalf kan duren voor iemand een sociale huurwoning heeft.

Het park is bedoeld voor toeristen en dat wil de gemeente er nu ook echt van maken: 'In onze gemeente hebben we één vakantiepark. Dat willen we behouden en daarom blijven we vasthouden aan handhaving van het daar geldende bestemmingsplan.'