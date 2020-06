Drugslab ontmanteld in Kapel-Avezaath

In een grote loods aan de Zoelensestraat in Kapel-Avezaath heeft de politie dinsdagochtend een inval gedaan. Ze trof ter plaatse een drugslab aan. Inmiddels is het lab ontmanteld.

De inval in Avezaath van de Dienst Landelijke Recherche was onderdeel van een grotere operatie. Er waren ook doorzoekingen in Uden, Gemert, Tilburg en Schaik. Op deze locaties werd meer dan 30 kilo synthetische drugs aangetroffen, 45.000 euro aan contanten, een blokkenpers en een tabletteermachine. Er zijn zeven verdachten aangehouden. Hierbij werden verdovende middelen aangetroffen en een tabletteermachine. Al eerder nam de politie een grote hoeveelheid verdovende middelen in beslag.

De aanhoudingen waren een opvolging van een al langer lopend rechercheonderzoek. Op 27 maart 2020 werd in Waalwijk een tabletteerinrichting aangetroffen die meer dan 5000 xtc-pillen per uur kon draaien. Daarnaast werden ook verschillende stempels, kleurmiddel en cellulose aangetroffen. Goed voor honderdduizenden pillen.

In Uden werd een opslaglocatie aangetroffen met bijna 8000 kilo caustic soda, meer dan 1500 liter fosfor- en mierenzuur en een paar duizend amfetaminepillen. Bij het pand in Uden stond ook een vrachtwagen met daarin 17000 liter aan chemicaliën en oplosmiddel. De aangehouden mannen variërend in leeftijd van 23 tot 58 jaar uit onder andere Tilburg en Uden.



Het onderzoek werd gedaan door de Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid in samenwerking met de regionale eenheden Oost-Nederland, Zeeland-West-Brabant en Oost Brabant.