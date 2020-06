Wietproef gaat volgende fase in

Alle wet- en regelgeving die nodig is voor het 'experiment gesloten coffeeshopketen' gaan op 1 juli in werking. Dan worden de plannen verder uitgewerkt voor onder meer communicatie, veiligheid, toezicht en handhaving en de lokale regels. Ook kunnen 'aspirant-telers' in juli hun plannen indienen, waarna het selectieproces start.

Arnhem en Nijmegen behoren tot de tien steden die voor de wietproef zijn geselecteerd. 'Na meer dan vier decennia onduidelijkheid over het Nederlandse coffeeshopbeleid, mogen coffeeshops in deze gemeenten vanaf volgend jaar legale, door de overheid goedgekeurde cannabis en hennep verkopen voor recreatief gebruik', schrijft de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch in een brief aan de gemeenteraad.

'Situatie is risicovol'

Op dit moment mogen coffeeshops namelijk wel verkopen aan de voordeur, maar niet inkopen aan de achterdeur, legt de burgervader uit. Ook is telen, produceren en vervoeren van de softdrugs verboden. 'Die situatie is risicovol. In een legale en gesloten keten wordt de kwaliteit van de cannabis en hennep gecontroleerd en is de aanvoer geregeld.'

Volgens Marcouch willen alle Arnhemse coffeeshophouders meewerken aan het experiment.

845.000 euro compensatie

Het Rijk heeft Arnhem 845.000 euro aan compensatie voor de onkosten in het vooruitzicht gesteld. Marcouch verwacht het daarmee te redden. Wel houdt hij een slag om de arm voor 'onverwachte en onvoorziene omstandigheden'.

