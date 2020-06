Moeder overleden Shelley: 'Ik hoor allerlei verhalen, maar ze was gelukkig'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Geen drugs, geen drank, geen afrekening, dat weet ik zeker', zegt Mariët door tranen heen. 'Ik hoor allerlei verhalen en daar klopt niets van. Ze was gelukkig in het leven. We hadden overdag nog contact via de app. Er was helemaal niets aan de hand.'

Shelley woonde drie jaar in de flat waar het nu zo vreselijk mis ging. Over de toedracht wil de politie nog niets zeggen. Zelf hoorde Mariët dinsdagavond dat er iets mis was in de woning. 'We zijn gaan kijken maar mochten niet naar binnen. Pas 's avonds kreeg ik te horen dat er iemand dood was, en dat het Shelley was. Door die foto.'

Vriend onder aangehouden personen

Mariët weet niet beter dan dat er inderdaad drie personen zijn aangehouden. Een van de opgepakte personen is 'een vriend', in de woorden van Mariët. 'Ik heb geen idee wie die andere twee zijn. Ik zag wat foto's, maar ik weet echt niet wie dat zijn.'

De politie was woensdagochtend volop bezig met onderzoek in en rond de woning aan Jan Th. Tooroplaan. Over de identiteit van de aangehouden personen doet de politie geen mededelingen. De drie werden dinsdagavond meteen na de vondst van Shelley aangehouden.

Vertrouwen

Het nieuws over de dood van haar dochter is een enorme schok voor alle familie, vrienden en vriendinnen, zegt Mariët. Haar overleden dochter werkte bij thuiszorgorganisatie Vérian en was vooral blij met haar twee honden.

'Shelley zei wel eens dat als ze iemand kon vertrouwen, dat het die twee honden waren. En nu zijn ze hier bij mij. Maar Shelley niet meer', klinkt het, waarna stilte volgt.

