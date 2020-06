Provincie vergadert weer fysiek, maar stemt nog niet

De provincie Gelderland vergadert woensdag voor het eerst weer fysiek in het provinciehuis. Maar omdat een aantal Statenleden vanwege gezondheidsrisico's en gezondheidsklachten afwezig is, wordt er nog niet gestemd.

Het is voor de wet verboden om via twee manier te stemmen. Het is of fysiek of digitaal. Daarom worden de stukken woensdag alleen besproken. Volgende week is er weer een digitale vergadering, dan wordt er gestemd.

De Statenleden zijn verhuisd naar een andere ruimte omdat het in de Statenzaal onmogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Het Gelders college zit daar nu wel. Als zij bij een onderwerp moeten spreken, lopen ze naar het spreekgestoelte in de andere zaal.

Er wordt woensdag onder meer over weerbaarheid gesproken. Dat is naar aanleiding van de ondermijningsbeelden die de provincie opstelde.